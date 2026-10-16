Tribunales de Santa Fe

Preocupación de un juez por la escasa profundidad de las investigaciones por microtráfico

El magistrado rechazó la prisión preventiva de una pareja detenida en la zona norte de Santa Fe. Consideró que los elementos reunidos acreditan la tenencia de cocaína, pero no permiten sostener, por ahora, que estuviera destinada a la comercialización.