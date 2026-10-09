El primer juicio oral y público por microtráfico en el norte santafesino culminó en los Tribunales de Reconquista con una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva para María Aquino, por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora.
Sentaron un precedente judicial en el norte tras el primer debate oral por narcomenudeo
Una mujer recibió pena de prisión efectiva por comercializar estupefacientes a menor escala. Se trata de la primera sentencia bajo esta modalidad tras la adhesión provincial a la ley.
La sentencia fue dada a conocer por el juez Gonzalo Eduardo Basualdo este viernes, al término de un debate que se extendió durante tres jornadas. Tras la audiencia, el fiscal Galleano brindó detalles sobre el desarrollo del proceso, los antecedentes de la investigación y las instancias que siguen a la decisión judicial.
“Acaba de culminar el primer juicio de microtráfico en el norte provincial y el doctor Gonzalo Basualdo ha dado lectura a la condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva para la investigada”, confirmó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Tres jornadas de debate
Galleano explicó que el juicio comenzó el lunes y continuó durante el martes y el miércoles, con la presentación de los planteos de las partes y la recepción de las declaraciones testimoniales.
“Esto fue un debate que inició el lunes, duró lunes, martes y miércoles”, señaló. Sobre la organización de las jornadas, precisó que los testigos fueron divididos en diferentes secciones y que el miércoles, al finalizar, se realizaron los alegatos de clausura.
Luego de esas exposiciones, el magistrado dio a conocer su decisión. La pena impuesta fue de ejecución efectiva por comercialización de estupefacientes, con encuadre en el Código Penal, según detalló el fiscal.
En 2024
Durante sus declaraciones, Galleano destacó que la causa tuvo su origen en 2024 y que la investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Juan Sebastián Marichal. “Era una causa iniciada en el año 2024 por el fiscal Juan Sebastián Marichal, que había hecho un gran trabajo en este sentido”, expresó.
El fiscal explicó que Marichal completó la investigación penal preparatoria y avanzó con la acusación antes de la conformación de la actual Unidad Fiscal de Microtráfico. “Él culminó la investigación penal preparatoria y luego vino la conformación de la unidad fiscal de microtráfico, tal y como la conocemos al día de la fecha”, indicó.
También remarcó que el requerimiento acusatorio y la solicitud de elevación a juicio habían sido presentados por Marichal con anterioridad a la creación de esa unidad.
Posteriormente, la causa llegó a la instancia de debate oral y público que terminó con la condena.
Detención
Uno de los puntos abordados por Galleano fue el pedido de detención que formuló verbalmente durante la audiencia. El representante de la acusación explicó que esa posibilidad había sido anticipada al comienzo del juicio, para el caso de que se dictara una sentencia condenatoria.
“Se había hecho reserva al principio del debate en este sentido, si es que resultaba condenada la persona que estaba siendo llevada a juicio”, sostuvo.
Sin embargo, el juez Basualdo decidió postergar la resolución de ese planteo.“El doctor Basualdo eligió diferir esa cuestión a otro momento procesal, así que eso veremos cómo continúa”, manifestó Galleano.
De este modo, aunque se impuso una pena de prisión de ejecución efectiva, el pedido de detención no fue resuelto en esa audiencia y quedó pendiente de tratamiento judicial.
Eventual apelación
Tras la lectura de la sentencia, resta que el juez dé a conocer los fundamentos de su decisión. Galleano estimó que eso podría ocurrir en las próximas horas o días. “Calculo que en las próximas horas o tal vez en los próximos días el doctor va a dar a conocer los fundamentos”, señaló.
El fiscal explicó que, una vez conocidos esos argumentos, quedará abierta la posibilidad de que la defensa impugne el fallo. “Lógicamente después eso quedará abierto a una eventual apelación de la defensa de la persona condenada”, expresó, y aclaró que el proceso puede continuar en nuevas instancias.
Finalmente, ratificó el alcance de la sentencia: “Es cuatro años y seis meses de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora”.