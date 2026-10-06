Judiciales

Quedó detenido el camionero norteño que había desaparecido en la zona rural del Chaco

Leonardo Nardelli, de 34 años y oriundo de Avellaneda, alegó que se había perdido el sábado, cuando volvía de la localidad de Charata. Su madre había realizado la denuncia de pedido de paradero. Está acusado del robo de un auto.