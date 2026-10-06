Leonardo Nardelli, el camionero que había perdido contacto con su familia mientras viajaba desde Charata, Chaco, hacia Avellaneda, fue localizado en una zona rural chaqueña en la siesta del lunes.
Quedó detenido el camionero norteño que había desaparecido en la zona rural del Chaco
Leonardo Nardelli, de 34 años y oriundo de Avellaneda, alegó que se había perdido el sábado, cuando volvía de la localidad de Charata. Su madre había realizado la denuncia de pedido de paradero. Está acusado del robo de un auto.
Una fuente policial confirmó la información y señaló que su madre pudo comunicarse con él. Tras eso, la policía de Los Amores, entremo norte santafesino, pudo ubicarlo -con colaboración de efectivos chaqueños- y lo trasladó sano y salvo a la comisaría de la localidad, donde fue revisado por un médico.
La denuncia por su paradero había sido radicada el domingo 4 de octubre, a las 21.45, en la Comisaría Tercera de Avellaneda por su madre, Fany María Contarde.
Según aquella presentación, la mujer había mantenido comunicación con su hijo el sábado 3 de octubre. A través de mensajes de texto, el joven le habría indicado que ingresó a un camino sin salida de un campo que inicialmente situaron en la zona de Los Amores, en el departamento Vera. Luego se interrumpió el contacto.
El camionero viajaba en un Scania blanco con un acoplado. Aunque la denuncia inicial ubicaba su último contacto en territorio santafesino, el hallazgo fue confirmado en la zona rural de Chaco.
En un primer momento había quedado claro que durante el viaje equivocó el camino. Sin señal de celular, decidió seguir a pie hasta poder recuperar la comunicación, de acuerdo a su relato reconstruído por fuentes policiales. Debido a esa determinación es que su camión fue hallado primeramente por los numerarios policiales sin su presencia. Hasta que dio señales de vida en la zona rural limítrofe del Chaco.
Pero, una vez que fue llevado por la policía santafesina para que rescatara su transporte abandonado en la parte chaqueña, en un drástico giro del caso la policía de la vecina provincia decidió detenerlo en el marco de una investigación por sustracción de automotor.
Presunto autor
Fue la propia fuerza de seguridad chaqueña la que informó mediante un flyer que un Chevrolet Celta rojo fue localizado sobre la Ruta Provincial 7, con daños y sin ocupantes, y en ese sentido confirmó que identificó al presunto autor y restituyó el vehículo a su propietario domiciliado en Charadai.
El hecho fue reportado el lunes 5 de octubre, a las 16. A partir del aviso, se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a dependencias policiales y puestos de control de la zona, se precisó.
Durante el procedimiento, personal del Destacamento Rural La Vicuña localizó el vehículo sobre la Ruta Provincial 7. El automóvil presentaba daños y se encontraba sin ocupantes.
De acuerdo con la información policial, las averiguaciones permitieron establecer la presunta autoría del hecho, atribuida preliminamente el camionero Nardelli, y se realizaron las actuaciones correspondientes. En la causa interviene la Fiscalía Nº 3 de Poder Judicial del Chaco que tras la detención buscará avanzar con la imputación.