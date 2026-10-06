Las grabaciones de “The Batman 2”, la esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson, fueron suspendidas temporalmente debido a que su director, Matt Reeves, tuvo que alejarse del proyecto para ocuparse de un asunto familiar.
The Batman 2 frenó su producción y peligra la fecha de estreno: qué pasó
Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne en la secuela, cuyo rodaje quedó interrumpido luego de que el director Matt Reeves debiera alejarse temporalmente para atender un asunto familiar.
Por el momento, las productoras no informaron cuándo se retomará el rodaje. La interrupción también podría generar cambios en el calendario previsto para el estreno, aunque todavía no se confirmó ninguna modificación.
Qué informaron Warner Bros. y DC Studios
La producción tenía previsto llegar a los cines el 18 de octubre de 2028. Sin embargo, la pausa en las grabaciones abre la posibilidad de que esa fecha deba ser revisada si el rodaje no se reanuda según lo planificado.
Un portavoz de las compañías a cargo de la película confirmó la suspensión al medio estadounidense Deadline: “La producción de The Batman parte 2 se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”.
Además, desde los estudios remarcaron que el cineasta cuenta con su respaldo y que esperan continuar con el proyecto próximamente. “Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y estamos deseando continuar con este proyecto muy pronto”, señalaron.
Cuándo comenzó el rodaje
Las filmaciones de la segunda parte comenzaron en junio, después de que Robert Pattinson finalizara la gira promocional de las películas que estrenó durante este año, entre ellas “La Odisea”.
El actor británico volverá a interpretar a Bruce Wayne, el personaje que encarnó en la primera entrega. Londres fue elegido nuevamente como escenario y centro de filmación para esta nueva producción.
La fecha de regreso
Hasta el momento, no se anunció una fecha para reanudar las grabaciones y tampoco se brindaron mayores detalles sobre la situación familiar que atraviesa Reeves.
La suspensión, de todos modos, es temporal y no implica el abandono de la película. Desde DC Studios expresaron su intención de continuar con el proyecto lo antes posible, mientras queda pendiente definir cuándo volverá el equipo al trabajo.