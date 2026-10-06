Del archivo de El Litoral

La visita de Rita Hayworth a la Argentina: nervios, demoras, un almuerzo con Mirtha Legrand y un elogio a Manuel Puig

En octubre de 1976, hace 50 años, la protagonista de "Gilda" habló con periodistas argentinos en su paso por Buenos Aires. Este diario contó cómo fue aquel encuentro y reprodujo sus respuestas sobre Hollywood, sus hijas, Glenn Ford y el libro "La traición de Rita Hayworth".