"Los diez mandamientos"

Un clásico que cumple 70 años: la difícil escena del mar Rojo, el carisma de Charlton Heston y la lucha contra la televisión

El 5 de octubre de 1956, el director Cecil B. De Mille estrenó en Nueva York la superproducción que llevó el relato del Éxodo sobre el profeta Moisés a una escala inédita. Una película que hizo de sus efectos especiales parte del espectáculo.