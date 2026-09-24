¿Qué cambió entre 1931 y 2026?

De "M el vampiro" a los "monstruos" de Netflix, un siglo de cambios en la mirada sobre los asesinos

La nueva serie sobre Lizzie Borden sirve como disparador para revisar casi 100 años de cine criminal. El “serial killer” fue mutando. Cambió de rostro, de motivaciones y hasta de lugar dentro de la historia. Analizamos algunos films icónicos que alteraron la forma de abordaje.