La película de 1999 disponible en Netflix

¿Por qué "Sexto sentido" sigue siendo un caso de estudio del terror casi tres décadas después?

Gracias a su guión, lleno de giros, a las actuaciones comprometidas y a una particular manera de dar miedo, pasó a ser una referencia del género. Algunas reflexiones que justifican la necesidad de revisarla a casi tres décadas de su estreno, pese a que ya todo el mundo sabe el final.