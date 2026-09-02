"Los Vencedores", el documental de Pablo Aparo sobre la guerra de Malvinas, se estrena el sábado 5 de septiembre en el Malba y llegará durante el mes a otras tres salas del país.
De "Los chicos de la guerra" a "Los Vencedores": cómo fue cambiando la mirada del cine sobre Malvinas
Desde los 80, varias películas argentinas y británicas trabajaron sobre los ex combatientes, sus heridas físicas y emocionales y la memoria en torno a los hechos. Un documental de Pablo Aparo, a punto de estrenarse, pone la mirada en los habitantes de las islas.
La película aparece en un año en que el tema Malvinas volvió a instalarse con mucha fuerza en la conversación pública. Inesperadamente fue por la vía del fútbol, con la famosa bandera desplegada por los jugadores de la Selección luego de ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial.
La película, ganadora de la Mejor Dirección en el Bafici y con estreno internacional confirmado en el Festival de Cine de Locarno, sigue el viaje de un cineasta argentino a las islas y su vínculo con uno de los isleños.
"Siempre me pregunté quiénes son las personas que viven en las Islas Malvinas", escribió Aparo en las notas que acompañan la difusión del estreno. Esa curiosidad lo llevó, en uno de sus viajes, a conocer a Matthew, habitante de Malvinas que el realizador ubica entre los "más anti-argentinos".
A partir de esa relación, y de las conversaciones con otros residentes locales, Aparo dice haber descubierto una sociedad llena de contradicciones y huellas visibles de la guerra, enfrentada además a sus propios desafíos presentes.
Entonces, el proyecto cambió de fisonomía. Lo que había arrancado como una mirada sobre el conflicto bélico terminó como una historia de amistad inesperada con "el enemigo".
Del Bafici a Locarno
El recorrido de la película antes de llegar a salas comerciales ya dice mucho. "Los Vencedores" integró la Competencia Internacional del Bafici número 27, donde se llevó premios. Y además, antes de su estreno comercial, tuvo su presentación internacional en el Festival de Cine de Locarno.
El catálogo del Bafici destacó el carácter singular de la propuesta documental, subrayando la inteligencia y la capacidad de observación con que Aparo se dejó sorprender y modificar por lo que iba encontrando en el terreno.
El director artístico del festival, Javier Porta Fouz, fue más específico y valoró que, sin desatender los conflictos históricos de fondo, que Aparo haya tenido la amplitud necesaria para dejar que el rodaje en el propio terreno reescribiera el proyecto original.
Malvinas en el cine argentino
El estreno de Aparo se mete de lleno en una tradición cinematográfica que arrancó apenas un par de años después del final de la guerra y que no se interrumpió nunca más.
"Los chicos de la guerra" (1984), de Bebe Kamin, fue la primera respuesta del cine nacional al conflicto. Sigue a tres jóvenes de distinta clase social desde la infancia hasta el regreso traumático del frente, en una Argentina que todavía procesa la derrota bajo el gobierno de facto.
El título de esa primera película ya es un tema en sí mismo. Llamar "chicos" a quienes habían combatido da cuenta de la mirada que se tenía sobre ellos en 1984, apenas dos años después de la derrota.
Esa denominación contrasta con la que se impuso más tarde, cuando el cine y el propio relato social empezaron a nombrarlos como soldados, y a dejar de leer la guerra, ingenuamente, como una tragedia de la inocencia perdida.
Más tarde llegó una mirada del otro lado del Atlántico. "Resurrected" (1989), de Paul Greengrass, habla del ostracismo sufrido por un soldado británico (David Thewlis, conocido después por su labor en la saga de Harry Potter) al ser señalado como desertor tras su regreso de las islas.
Los 90 aportaron dos títulos radicalmente distintos entre sí. "Guarisove, los olvidados" (1995), el cortometraje de Bruno Stagnaro incluido en la antología "Historias breves I", tiene que ver con un grupo de soldados olvidados en las islas un mes después de terminada la guerra.
Cinco años después, "Fuckland" (2000), de José Luis Marqués, llevó el tema a un terreno provocador. Rodada semi clandestinamente en Malvinas bajo los postulados del Dogma 95, imagina a un argentino dispuesto a "reconquistar" las islas por vía reproductiva. Básicamente, se propone embarazar a las nativas para repoblarlas de argentinos.
La producción británica también volvió sobre el conflicto con "The Falklands Play" (2002), telefilm de la BBC dirigido por Michael Samuels sobre un guión que la propia cadena había encargado en 1983 y luego archivado por su tratamiento de la figura de Margaret Thatcher.
El canon reciente
Ningún repaso del cine sobre Malvinas puede saltear "Iluminados por el fuego" (2005), de Tristán Bauer, basada en la novela de Edgardo Esteban y Gustavo Romero Borri.
La película, con música de León Gieco, sigue a un excombatiente que dos décadas después de la guerra decide volver a las islas para cerrar sus heridas. Es, todavía hoy, la referencia más citada del cine argentino sobre el conflicto.
El resto de la década siguiente amplió el mapa hacia relatos más íntimos como "La campana" (2010), de Fredy Torres y "Comodoro" (2014), un corto de Lucía Puenzo que recuerda cómo algunas familias de Comodoro Rivadavia hospedaron a los conscriptos que esperaban para ser trasladados a las islas.
Ya sobre el final de la década, "Soldado argentino, solo conocido por Dios" (2016) y "Ni héroe ni traidor" (2018) volvieron sobre las heridas complejas de la guerra. Y "Ciegos" (2019), cerró esa serie con una historia de padre e hijo atravesada por una secuela que dejó el combate.
Al contrastar "Los Vencedores" con ese “panorama” que se acaba de revisar se entiende su interesante vuelta de tuerca, que consiste en correr el eje del combatiente argentino al isleño, y de la memoria de la guerra a la pregunta respecto al perfil de quién habita hoy ese territorio disputado.