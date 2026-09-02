A lo largo de 40 años

De "Los chicos de la guerra" a "Los Vencedores": cómo fue cambiando la mirada del cine sobre Malvinas

Desde los 80, varias películas argentinas y británicas trabajaron sobre los ex combatientes, sus heridas físicas y emocionales y la memoria en torno a los hechos. Un documental de Pablo Aparo, a punto de estrenarse, pone la mirada en los habitantes de las islas.