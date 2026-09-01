Novedades del streaming para septiembre

Lo que viene en Netflix: un mes con Fito Páez, fantasmas, superhéroes y clásicos

El noveno mes del año traerá a la plataforma el documental sobre el músico rosarino, una historia de muertos que vuelven a hacerse presentes, nuevas temporadas y películas como "V de venganza", "Sexto sentido", "La momia" y "Ted".