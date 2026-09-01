El músico Fito Páez, que lleva más 40 años de carrera y ya tuvo su propia serie hace pocos años (dato de color, con una santafesina llamada Micaela Riera en el elenco), tendrá ahora su propio documental en Netflix.
Lo que viene en Netflix: un mes con Fito Páez, fantasmas, superhéroes y clásicos
El noveno mes del año traerá a la plataforma el documental sobre el músico rosarino, una historia de muertos que vuelven a hacerse presentes, nuevas temporadas y películas como "V de venganza", "Sexto sentido", "La momia" y "Ted".
Según los anuncios oficiales, "El mundo cabe en una canción" llega a la plataforma el 3 de septiembre y recorre durante más de un año la vida profesional y personal del rosarino, entre grabaciones, ensayos, giras y presentaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos.
Tres semanas después, el 24 de septiembre, será el turno de "Mis muertos tristes", una miniserie ambientada en el conurbano, donde los muertos empiezan a hacerse presentes.
Estas son las principales novedades de Netflix para septiembre en Argentina. En el contexto de un calendario que también incluye nuevas temporadas de "Los caballeros", "Stranger Things: Relatos del 85" y "Monstruo", además de películas como "Sexto sentido" y "V de venganza".
Fito y los muertos del barrio
"El mundo cabe en una canción" se mete en aspectos de la vida personal de Fito Páez. La descripción difundida por Netflix menciona sus amores y desamores, sus hijos y amistades, además de los excesos, las tragedias, los fracasos y los éxitos.
La cámara ocupa un lugar particular en la propuesta. Netflix la definió como una presencia "casi invisible", que observa, escucha e interactúa con el músico desde una mirada íntima.
"Mis muertos tristes" es una miniserie protagonizada por Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos. La muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes ya forman parte de su historia cuando llega su sobrina Julie.
Entonces ocurre un hecho que cambia todo: tres adolescentes son asesinados en Piedrabuena, un barrio del conurbano donde impera la violencia. A partir de esos asesinatos, los muertos comienzan a hacerse presentes en el barrio.
Lo que hasta ese momento parecía una capacidad exclusiva de Ema empieza a expandirse y altera la relación entre quienes están vivos y quienes ya murieron. La propuesta está dirigida por Pablo Larraín, protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi y basada en cuentos de Mariana Enriquez.
Series
El calendario de estrenos comienza el 2 de septiembre con "Mal de Amores", una historia ambientada en la Revolución mexicana y centrada en una mujer que intenta convertirse en doctora mientras enfrenta las expectativas de su época.
El 3 llegará la segunda temporada de "Los caballeros", donde Eddie Horniman (quien, en la primera temporada había heredado los negocios de su padre) trata de ampliar su imperio mientras Susie encuentra una nueva oportunidad para diversificar el negocio.
El 17 se estrena la miniserie "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" y llega la segunda temporada de "Stranger Things: Relatos del 85". La primera retoma la historia de los asesinatos que convirtieron a Lizzie en un personaje célebre; la segunda vuelve a Hawkins, esta vez durante el invierno de 1985.
El 23 llegará "Wonka: El boleto dorado", una competencia en la que los participantes ingresan a la fábrica de chocolate de Wonka y deben atravesar distintas pruebas.
Películas y documentales
Entre las películas que Netflix incorporará durante septiembre aparecen "Abigail", las tres primeras películas de "Scary Movie", "Sexto sentido", "V de venganza" y (atentos los fanáticos) las seis primeras películas de "Viaje a las estrellas".
También estarán disponibles "Ted" y "Ted 2", desde el 20 de septiembre, y las tres películas de "La momia" a partir del 27. En documentales, además de la producción dedicada a Fito Páez, se destacan "Punto de inflexión: Generación 11S", que analiza el impacto de los atentados del 11 de septiembre sobre una nueva generación.
Y también "Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral", sobre Rachael Gunn y la repercusión que tuvo su participación en los Juegos Olímpicos de París.
Septiembre tendrá a su vez estrenos para el público infantil, entre ellos nuevos episodios de "La casa de muñecas de Gabby", "Bob Esponja", "Horizontes Pokémon" y un especial de "Lego One Piece".