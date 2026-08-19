El mito de Sherwood en la pantalla grande

Robin Hood, un héroe a la medida de cada época

Douglas Fairbanks lo interpretó casi como un acróbata, Errol Flynn lo hizo leyenda y Kevin Costner lo trabajó como un héroe de acción. Ahora Hugh Jackman lo encuentra viejo y atormentado en "La muerte de Robin Hood". ¿Qué dice cada uno de ellos sobre el mundo que los generó?