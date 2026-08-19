"Un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que diez soldados a sueldo". Kevin Costner como Robin Hood, en la película homónima de 1991.
Robin Hood, un héroe a la medida de cada época
Douglas Fairbanks lo interpretó casi como un acróbata, Errol Flynn lo hizo leyenda y Kevin Costner lo trabajó como un héroe de acción. Ahora Hugh Jackman lo encuentra viejo y atormentado en "La muerte de Robin Hood". ¿Qué dice cada uno de ellos sobre el mundo que los generó?
Este jueves 20 de agosto llega a los cines argentinos "La muerte de Robin Hood", la nueva producción de A24 dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Hugh Jackman.
Es, según el propio actor, el retrato más descarnado que se haya hecho del legendario arquero. Nada que ver con el aventurero galán del imaginario colectivo, sino un hombre que carga con el peso de una vida de crímenes y busca, posiblemente muy tarde, algún tipo de redención.
Es también, sin proponérselo, un buen punto de partida para preguntarse por qué el cine no deja de volver una y otra vez sobre esta misma leyenda, cómo también lo hace regularmente con Drácula y con Sherlock Holmes.
En 130 años de historia del cine, si se toma como referencia el día en que los hermanos Lumiére realizaron la primera función, en 1895, Robin Hood fue héroe de la época muda, ícono technicolor antes de la Segunda Guerra, galán crepuscular en los 70, blanco de parodia en los 90 y, ahora, un viejo que revisa su propia leyenda.
Cada época moldeó su propio Robin, a la medida de las obsesiones en boga y de los deseos de la audiencia. En las líneas que siguen proponemos un repaso por esas versiones. Se intentará explicar por qué el mito de Sherwood sigue filmándose y a las nuevas generaciones aún les interesa.
Un héroe cansado para tiempos cansados
Según la sinopsis oficial, Robin Hood, interpretado por Jackman, "intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos". Herido de gravedad en una batalla, es trasladado a un castillo donde una mujer le ofrece, según el material de prensa, una última chance de redimirse.
Lo que distingue a esta versión, inspirada en la balada homónima del siglo XVII, es la voluntad de imaginar cómo habría sido realmente la vida del personaje en pleno siglo XIII, despojada del brillo de aventura que domina casi todas las adaptaciones previas.
Jackman dijo que la película busca mostrar las consecuencias de los actos de Robin a través de la oscuridad, el arrepentimiento y la pérdida, porque la violencia, para el actor, siempre deja huella en todos los implicados, más allá de sus motivaciones.
Michael Sarnoski, el director, apostó a un Robin que tiene furia y ternura, "creó" en su guión a un hombre consciente de haberse convertido en alguien violento y, al mismo tiempo, desesperado por liberarse de esa condena.
Douglas Fairbanks y el castillo más caro del cine mudo
Antes de que existiera Hollywood tal como lo conocemos, ya había un Robin Hood en la pantalla. La primera gran producción cinematográfica dedicada a él es de 1922, protagonizada por Douglas Fairbanks, una de las estrellas del cine de acción estadounidense de la época y un acróbata que podía ejecutar las escenas de riesgo sin recurrir a dobles.
Fue la producción más cara de su tiempo, con un presupuesto cercano al millón de dólares, gran parte del cual se destinó a levantar el decorado más grande construido hasta entonces en Hollywood, un castillo imponente diseñado por Lloyd Wright, hijo del célebre Frank Lloyd Wright.
Errol Flynn, el Technicolor y la leyenda definitiva
Si hay una versión que fijó para siempre la imaginería popular de Robin Hood esa es "Las aventuras de Robin Hood" (1938), con Errol Flynn. La producción, de casi dos millones de dólares, fue la más cara que Warner Bros. había encarado hasta entonces, y también la primera superproducción en color del estudio realizada con el proceso Technicolor de tres tiras.
El crítico Kim Newman aseguró que "es sencillamente la mejor producción de su género que jamás se haya hecho". Destacó el carisma de Flynn, capaz de unir al embaucador desenfadado con el rebelde que declara pelear no contra normandos ni sajones, sino contra la injusticia.
La Hammer y su Robin menor
Veinte años después llegó "La espada del bosque de Sherwood" (1960), producida por la Hammer y protagonizada por Richard Greene, quien venía de encarnar al personaje en una serie de la ITV desde 1955.
El portal Cinearchivo describió al film como un curioso híbrido: un producto de origen televisivo dirigido por Terence Fisher, realizador brillante en los interiores tenebrosos pero incómodo con la acción aventurera al aire libre.
El Robin animado de Disney
En 1973, Walt Disney Productions llevó la leyenda al terreno de la animación con "Robin Hood", dirigida por Wolfgang Reitherman, donde el héroe adopta la forma de un zorro astuto acompañado por Little John.
La película es célebre por reciclar animaciones de films anteriores del estudio, como "Blancanieves y los siete enanitos", "La Cenicienta", "Alicia en el país de las maravillas", "Peter Pan", "El libro de la selva" y "Los aristogatos".
El primer Robin crepuscular
Mucho antes de que Jackman encarnara a un forajido envejecido, Richard Lester ya había ensayado esa mirada melancólica en "Robin y Marian" (1976), con Sean Connery y Audrey Hepburn en el regreso de la actriz tras ocho años de ausencia.
El título original, "The Death of Robin Hood", fue modificado por Columbia Pictures por razones comerciales, aunque la premisa se mantiene. Dos amantes que se reencuentran después de años separados por las Cruzadas, en un mundo que ya no es el que dejaron atrás.
El crítico Pablo Kurt, de FilmAffinity, la describió como un film "hermosísimo y crepuscular", que transforma la leyenda en una historia melancólica, violenta y real. La producción se filmó en España, entre Zamora y Navarra, con el Cerco de Artajona haciendo de fortaleza medieval.
Costner, Reynolds y el forajido de los 90
La versión más taquillera de la saga sigue siendo "Robin Hood, príncipe de los ladrones" (1991), con Kevin Costner y un elenco que incluye a Morgan Freeman, Christian Slater y un Alan Rickman que terminó robándose buena parte de las reseñas como el sheriff de Nottingham.
El proyecto nació en 1989 de la mano del guionista Pen Densham, que imaginó a un Robin distinto al arquetipo despreocupado de Flynn, es decir un aristócrata convertido en rebelde de conciencia social tras su cautiverio en Jerusalén.
La producción corrió una carrera contrarreloj contra otro proyecto rival sobre el mismo personaje que preparaba 20th Century Fox, lo que obligó a fijar una fecha límite de rodaje casi imposible.
El resultado fue una superproducción irregular en su tono pero que el público adoptó igual, convirtiéndola en un éxito de taquilla que hoy sigue siendo la referencia popular del mito.
La parodia de Mel Brooks y el Robin de Ridley Scott
En 1993, Mel Brooks decidió que la leyenda ya estaba madura para la sátira y estrenó "Las locas, locas aventuras de Robin Hood", con Cary Elwes desactivando con humor absurdo tanto la solemnidad de Flynn como la de Costner.
20 años más tarde, Ridley Scott propuso el extremo opuesto, una reconstrucción de época ambientada en la Inglaterra del siglo XIII, con Russell Crowe como un arquero que regresa de las Cruzadas y Cate Blanchett como Lady Marion, apostando a un realismo más cercano al cine histórico que a la aventura de capa y espada.
Un mito que no deja de mudar de piel
Cien años después de Douglas Fairbanks trepando muros de cartón piedra, el cine sigue necesitando a Robin Hood, aunque cada época le exija un rostro distinto.
Si en los años 30 era un héroe capaz de ridiculizar a la tiranía con una sonrisa, en los 70 podía ser un hombre derrotado por el tiempo; en los 90, un aventurero de gran espectáculo, en el siglo XXI es un personaje marcado por la violencia, la culpa y las consecuencias de sus actos.
Tal vez tengamos que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos si no tenemos al Robin Hood que nos merecemos.