Agosto encuentra a la plataforma Netflix apelando a una fórmula que ya le dio buenos resultados antes. O sea, unir en su catálogo regresos esperados, producciones originales y clásicos de Hollywood, en este caso "joyitas" de los 90.
De Macondo y clásicos de los 90 a la vida de Moria Casán: los estrenos de agosto en Netflix
La plataforma renueva su catálogo con un menú variado que incluye el cierre de sagas internacionales, ficciones con acento local y una tanda de clásicos que apelan a la memoria emotiva.
El calendario previsto para el mes que arranca hoy tiene varios alicientes para el espectador. Hay un cruce que abre amplias expectativas entre la literatura latinoamericana, el cine de acción, la televisión argentina y franquicias populares.
Como parte de los lanzamientos, cabe remarcar la segunda parte de "Cien años de soledad", la despedida de "Outer Banks", el estreno de "Moria", inspirada en la diva, y la llegada de sagas como "Misión imposible" y "Shrek".
A ese "menú" se suman documentales, realities, producciones coreanas y contenidos familiares que amplían la oferta.
Las series
El mes comienza con la segunda temporada de "Corazones rebeldes" y el desembarco completo de "Los Tudor", una de las ficciones históricas más celebradas de la televisión contemporánea.
Sin embargo, las miradas estarán posadas en el estreno de "Cien años de soledad: Parte 2". La adaptación de la novela de Gabriel García Márquez retoma la historia de los Buendía para acercarse al final de la novela que hizo conocido al realismo mágico latinoamericano en todo el mundo.
Durante agosto también regresan "Mi vida con los chicos Walter", "Muertos S.L.", "Leanne", "Cementerio" y "El amor es ciego: Reino Unido". A ellas se suma la quinta y última temporada de "Outer Banks", una serie que generó una fiel comunidad de seguidores.
Moria, una diva heterogénea
Entre las producciones originales hay una que tiene mucho que ver con la cultura popular argentina. "Moria", que se estrenará el 14 de agosto, es una reconstrucción ficcional de la vida de Moria Casán, interpretada en distintas etapas por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
La serie evita la biografía tradicional para recorrer las mutaciones de una figura que pasó por el teatro de revistas, el cine, la televisión y el espectáculo durante más de cinco décadas.
Podría decirse que la historia de Casán también es la historia de una época y de una industria del entretenimiento que encontró en ella a uno de sus personajes más singulares.
Apuesta a los clásicos
En materia de películas, Netflix vuelve a recurrir a un recurso que suele generar interés en el público más nostálgico y que pasa por recuperar títulos que forman parte de la memoria colectiva. Y que remite a la época dorada de los videoclubes.
Durante agosto llegarán "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sueños de libertad" y varias entregas de "Misión imposible", la saga protagonizada por Tom Cruise que subió los estándares del cine de espionaje contemporáneo.
También cabe mencionar acá la incorporación de "Shrek" y "Gato con Botas" y producciones originales como "La última casa", "Quince días", "La captura" y "Susurran tu nombre".
Documentales
La oferta documental incluye "Mourinho", sobre la carrera de uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno y "Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing", que tiene que ver con las decisiones empresariales que derivaron en algunos episodios controvertidos de la industria aeronáutica.
También se estrenará "Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida", que busca entender todo el entramado económico y cultural detrás de uno de los alimentos más consumidos del planeta.
De modo que el catálogo previsto para agosto en la plataforma reunirá estrenos, clásicos, historias locales, documentales y franquicias. Mucho para elegir.