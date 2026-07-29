"1941" fue estrenada en 1979

La sátira de Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial que "resucitó" en Netflix

Basada en el pánico colectivo que causó el ataque a Pearl Harbor en la costa estadounidense, la película tomó la histeria colectiva para derivar hacia un slapstick frenético. Fue cuestionada por la crítica, pero hoy es una obra de culto.