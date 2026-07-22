Edward Hopper

"El pintor de la soledad" que inspiró a Hitchcock, Wenders, Carver y David Lynch

Este 22 de julio se cumplen 144 años del nacimiento de un artista que hizo del aislamiento y el silencio una forma de contar. La huella de sus trabajos se puede rastrear en el cine de Hitchcock, Wenders y Lynch. También en la literatura.