Paraty está entre Río de Janeiro y San Pablo

La localidad brasileña que se volvió acuarela en Santa Fe gracias a Francisco Puccinelli

En julio de 1976, el Museo Rosa Galistea abrió una muestra de 28 obras inspiradas en los paisajes de esa ciudad. Sus calles coloniales y su costa quedaron plasmadas en la obra del recordado acuarelista santafesino.