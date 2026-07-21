Hace justo medio siglo, el 21 de julio de 1976, el Museo Rosa Galistea de Rodríguez inauguró una exposición de 28 obras del artista Francisco Puccinelli.
La localidad brasileña que se volvió acuarela en Santa Fe gracias a Francisco Puccinelli
En julio de 1976, el Museo Rosa Galistea abrió una muestra de 28 obras inspiradas en los paisajes de esa ciudad. Sus calles coloniales y su costa quedaron plasmadas en la obra del recordado acuarelista santafesino.
La muestra estuvo integrada por acuarelas que el pintor, entonces de 71 años, había realizado durante un viaje a Brasil, más precisamente a Paraty, un pueblo de la costa del vecino país que, además, dio título a la exposición.
Según reseñó El Litoral, el acto fue encabezado por el entonces presidente de la Asociación de Amigos del Museo, Mario Vigo, quien destacó la importancia del expositor y se refirió "al placer que tuvo hace tiempo de recorrer la localidad brasileña que es tema de la muestra mencionada".
Un dato de color es que Paraty, que hoy tiene casi 80.000 habitantes, fue uno de los espacios donde se filmó, en 2011, una parte de la saga "Crepúsculo", con Kristen Stewart y Robert Pattinson.
El amoroso juego de los colores
Unos días después de la apertura de la muestra, el lunes 26 de julio de 1976, Jorge Taverna Irigoyen publicó una reseña de la muestra en la que destacó la "rara virtud" de Puccinelli de "renovarse en cada cartón".
"Cada paisaje, toda atmósfera, poseen de tal manera su propio registro. El artista hace natural el hecho de que, pareciéndose, sus obras y sus temas se diferencien sutilmente en las esencias que los sustentan", agregó.
"Una vez más es Brasil, la tierra cálida y rítmica, la que lo atrapa y multiplica sus pinceles", escribió luego. "El pueblo se llama Paraty, y dentro de su trazado primitivo y su arquitectura colonial, puede ostentar el rasgo casi único de que, en las madrugadas, el mar bese los adoquines de sus calles".
"Por sobre tales particularidades, el artista se ha dado al amoroso juego de descubrir cielos, verdores, muros blancos y balcones azules; alegres contrastes de vestidos en los caminantes, un mar infinito, la temperatura de las formas", apuntó.
"¿La temperatura de las formas? Que se puede lograr cuando los colores están proyectados en una serena explosión vital; en un deslizamiento natural, antes que un juego; 'madurando', en fin, la plenitud de una estructura o la sugerencia de una lejanía", expresó.
"No pocas veces la obra de Puccinelli puede haber recordado a Matisse. ¿Qué los emparentaría, en definitiva? Por sobre la disparidad de temas y de recursos, esa 'luz abierta' que, como lo prueba una vez más esta muestra, lleva al contemplador una plena alegría de vivir", cerró.
El viajero que eligió Rincón
Puccinelli, nacido en Grutly, pequeño pueblo del departamento Las Colonias, estudió en Europa y en 1931 se radicó en Santa Fe, donde se dedicó exclusivamente a la acuarela (paisaje, marina y motivo urbano).
Viajero incansable y uno de los últimos creadores que, como solía decir Taverna, "en lugar de maletas lleva su sempiterno caballete a cuestas", hacía viajar también al público que se acercaba a sus muestras.
En busca de nuevos temas recorrió Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, España, Italia y Francia. Su taller estaba ubicado en San José del Rincón, en la esquina de San Martín e Independencia. Desde su "aldea", pintó el mundo.