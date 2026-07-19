Nació un día como hoy de 1834

Edgar Degas, el pintor que encontró la belleza en el cansancio de las bailarinas

Expuso junto a Monet y Renoir, pero rechazó la etiqueta de impresionista. En el aniversario de su nacimiento, la historia de un creador que halló en los ensayos, el esfuerzo y los rituales cotidianos una manera inédita de representar el movimiento.