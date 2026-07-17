Historieta y memoria colectiva

Cuando Quino llegó a Santa Fe: el día de 1966 en que 500 personas fueron a ver a Mafalda

Fue en agosto de ese año, cuando se abrió una muestra en la galería San Martín. En sintonía con la conmemoración del nacimiento del humorista, recordamos qué contó El Litoral sobre aquella visita que hoy adquiere un nuevo valor histórico.