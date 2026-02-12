Desde Alemania

Inicia hoy la 76 Edición del Festival de Cine de Berlín

Bajo la presidencia del jurado de Wim Wenders y con una programación que privilegia miradas por fuera del mainstream, la Berlinale abre con No Good Men, de la afgana Shahrbanoo Sadat, y suma presencia argentina en distintas secciones competitivas.