Inicia hoy la 76 Edición del Festival de Cine de Berlín

Cuini Amelio Ortiz (desde Berlín)
Bajo la presidencia del jurado de Wim Wenders y con una programación que privilegia miradas por fuera del mainstream, la Berlinale abre con No Good Men, de la afgana Shahrbanoo Sadat, y suma presencia argentina en distintas secciones competitivas.
Cuini Amelio Ortiz (desde Berlín)
Como todos los años, en el corazón de un particularmente helado invierno berlinés, se da cita el mundo del cine en uno de los eventos mas prestigiosos del séptimo arte. Esta Berlinale –nombre que los berlineses han dado a su festival– se presenta particularmente atípica.
La competición internacional muestra nombres poco –o nada– conocidos de realizadoras y realizadores de diversas regiones del planeta e igualmente diversificado se presenta el jurado cuyo director es nada menos que el grandioso Wim Wenders acompañado por un team de personalidades del cine: Min Bahadur Nham, director nepalí, la actriz sudcoreana Bae Doona, el director y productor Shivendra Singh Dungarpur de India, Reinaldo M. Green, guionista estadounidense, la directora y guionista japonesa Hikari y la productora polaca Ewa Puszczynska.
Esta Berlinale se propone descubrir talentos y recuperar para el gran público cine diferente, que cuenta historias que van mas allá del "mainstream".
El film de inauguración es el mejor ejemplo de ello, "No good Men" (ningún hombre bueno) de la realizadora afgana Shahrbanoo Sadat, (producción alemana, francesa, noruega, danesa y afgana) narra la historia de una camarógrafa afgana, que trabaja para Kabul TV.
Ella está completamente convencida, a través de su propia experiencia, que los hombres en Afganistan no tienen ningún valor, y ejercen todos una maldad misógina sin pruritos, (cosa que viene sistemáticamente reafirmada por otras mujeres en entrevistas callejeras a lo largo del film).
Poco antes que los talibanes reganen el poder en el país, ella encuentra un reportero, con quién debe realizar un trabajo y presiente que a través de él su teoría sobre los hombres comienza a tener fisuras.
Lo increíble es la manera -casi documental- en la que está realizado el trabajo. Valiente, convincente, mostrando situaciones que duelen y que todos sabemos que nada tienen de ficción. Un film que no se olvida fácilmente. Un fuerte inicio de Berlinale, muy prometedor.
En la sección "Perspectives", que muestra cine joven y otorga el premio a la mejor opera prima se verá el trabajo argentino "El Tren Fluvial" del dúo Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.
También en la sección "Cortometrajes" Argentina estará presente con "La Hora de irse" de Renzo Cozza y en la sección "Forum" se presentará un film de formato documental “Bosque en lo Alto de la Montaña”, realizado por Sofía Bordenave.
Y en "Panorama" irá un film de producción paraguaya (con co-producción alemana, uruguaya, brasilera, portuguesa, española y francesa) de nombre "Narciso", de Marcelo Martinessi, con Nahuel Perez Biscayart.
Hay mucho para vez y, sobre todo, para descubrir.