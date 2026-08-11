Còr de Lop

¿Cómo sonaba la Edad Media? El grupo argentino que recupera sus instrumentos y canciones

Desde 2016, el conjunto reconstruye sonidos, instrumentos y canciones de la Edad Media desde Buenos Aires. Después de una década, reúne esa búsqueda en “Polit Bòsc”, un disco de 13 canciones cantadas principalmente en occitano.