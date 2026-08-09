"Una mamá de a pedacitos"

Un cuento infantil que discute con el mito de la madre "todoterreno"

Magela Demarco y Caru Grossi publicaron una historia que circula por escuelas. Según contaron a El Litoral, retrata cómo distintas personas (una vecina, una portera, una tía) completan lo que una crianza en soledad no alcanza a cubrir.