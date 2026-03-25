"Un pelo de monstruo": literatura infantil para hablar de bullying

La infancia es ese momento en el cual, como dijo Jean Jacques Rousseau, "lo que uno ama se queda en el corazón para siempre". Pero también es una etapa llena de monstruos. Algunos debajo de la cama, otros en los roperos y, a veces, hasta se sientan en el banco de al lado en la escuela.
Los que se dedican a la literatura infantil saben, desde hace tiempo, que los miedos de los chicos se combaten con historias. En "Un pelo de monstruo", Magela Demarco hace exactamente eso. Crea un relato donde la imaginación es una herramienta para enfrentar el bullying.
Gentileza La Brujita de Papel
El libro, ilustrado por Martín Morón y publicado por la editorial La Brujita de Papel, es una "mini novela" para primeros lectores que, detrás de una historia divertida, abre la puerta a un tema complejo como el bullying en la escuela.
Una perspectiva diferente
La historia comienza con una situación común como empezar en un colegio nuevo. Pero el protagonista, Joaquín, no quiere ir porque un compañero, Vicente, le pega "coquitos" en la cabeza. Ni las notas en el cuadernito de comunicaciones, ni los consejos de los grandes parecen resolver el problema.
La autora al presentar el libro en una escuela. Foto: Gentileza
Entonces, pide que aparezca un monstruo verde gigante que asuste al agresor. Lo inesperado ocurre cuando un mechón verde aparece en su pelo y Joaquín se convence de que se está convirtiendo en un monstruo. A partir de esa idea, la relación entre los chicos cambia radicalmente.
El libro trabaja el tema del bullying infantil desde una perspectiva poco habitual. No lo hace desde el castigo ni desde el discurso moral, sino desde la imaginación, el juego y la inteligencia emocional de los propios niños.
Gentileza La Brujita de Papel
La imaginación
El libro de Magela muestra algo que ocurre muchas veces. Los adultos no siempre encuentran la solución adecuada a los conflictos infantiles. Entre el "decile a la seño" y el "pegale una piña", Joaquín siente que ninguna respuesta le sirve.
Ahí aparece la imaginación como vía alternativa. Es que el monstruo al que alude Magela no tiene nada que ver con la violencia. Podría decirse que tiene más que ver con la creatividad, la autoestima y la construcción de identidad.
Gentileza La Brujita de Papel
Humor ante el dolor
Otro aspecto interesante de "Un pelo de monstruo" es que está dividido en capítulos cortos, lo que permite que niños y niñas que están empezando a leer puedan entrar al formato de la novela de manera progresiva.
Pero el mayor acierto es el tono. A pesar de tratar un tema sensible como el acoso escolar, la historia tiene humor, juegos, situaciones absurdas y personajes entrañables.
Gentileza La Brujita de Papel
No hay bajada línea, más bien una invitación a pensar. Y, sobre todo, a hablar. Porque muchas veces los libros infantiles no resuelven los problemas, pero sí logran algo igual de importante, que es ponerles nombre.