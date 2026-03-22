Un compositor sin etiquetas: el renacimiento de Bottiroli en manos de un pianista

El pianista argentino Fabio Banegas presentó el cuarto volumen de un proyecto poco frecuente en la música clásica argentina: la grabación integral de la obra para piano de José Antonio Bottiroli (Rosario 1920-1990).
Fabio Banegas presentó el cuarto volumen de la obra completa de José Antonio Bottiroli, un proyecto que recupera y proyecta internacionalmente la música del compositor rosarino.
El pianista argentino Fabio Banegas presentó el cuarto volumen de un proyecto poco frecuente en la música clásica argentina: la grabación integral de la obra para piano de José Antonio Bottiroli (Rosario 1920-1990).
El lanzamiento, disponible desde el 13 de marzo en plataformas digitales, es un nuevo avance en una iniciativa que busca recuperar y poner en circulación el legado de uno de los compositores más singulares del siglo XX argentino.
Editado por el sello Naxos dentro de su colección Grand Piano, este volumen amplía el panorama sonoro de Bottiroli con un repertorio que incluye obras para piano solo, música de cámara y piezas con orquesta.
Entre ellas, se destacan las "Impresiones Sinfónicas", donde conviven el lirismo y el virtuosismo, junto a composiciones más breves que revelan su dominio del contrapunto y su particular lenguaje expresivo.
Discípulo, investigador y difusor de la obra de Bottiroli, Banegas desarrolla desde hace años una labor de rescate y reinterpretación. Su lectura revaloriza a un compositor que, formado en la UNL, se apartó tanto de las corrientes nacionalistas como de las vanguardias de su tiempo.
En una entrevista con este medio Banegas analizó el alcance de este volumen, recordó la obra de Bottiroli, su personalidad, y reflexionó sobre la importancia de recuperar su repertorio.
-Este cuarto volumen de la obra completa para piano de José Antonio Bottiroli pareciera cerrar un proceso muy largo. ¿Qué significa llegar a esta instancia y culminar discograficamente el legado pianístico de su mentor?
-Para mí, lo más importante es haber dejado registrada, a nivel mundial, la obra completa de José Antonio Bottiroli, que era un compositor de música clásica nuestro, de nuestra provincia.
Al haberlo hecho por el sello Naxos - Grand Piano, queda vigente para siempre además de la validación que el sello le da al autor.
Si se tratara de un pintor, y no de un músico, sería como haber abierto un museo dedicado íntegramente a la obra de ese artista que ahora podrá ser visitado por todos y por todas las generaciones futuras.
Desde esta perspectiva, me da mucha felicidad el haber completado este hito; no por mí ni por el compositor, sino para Rosario, la provincia de Santa Fe y la Argentina toda.
Más allá del registro, este logro significa posicionar al compositor frente a otros intérpretes y organismos que, a partir de ahora, pueden considerar e integrar la música de Bottiroli en su programación habitual.
En este sentido, quiero destacar la magistral interpretación que realizó el año pasado la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario (OCMR) de la obra “Nocturnalia” (para cuatro flautas y orquesta de cuerdas). Todo este esfuerzo significa, sencillamente, darle vida a la obra de este querido maestro.
-Bottiroli, a diferencia de muchos autores argentinos de su generación, no se alineó plenamente ni con el folclorismo ni con las vanguardias. Desde tu experiencia como intérprete y discípulo, ¿cómo describirías la identidad de su música?
-Fue fundamental haberlo conocido personalmente y haber transitado la totalidad de sus obras para piano. Ahora comprendo plenamente que en su caso es imposible disociar al ser humano de su creación.
Era un ser generoso, sensible a su entorno y al prójimo, cualidades que se manifiestan tanto en su obra musical como en su poesía.
Por eso, no sorprende que hoy perciba todo su legado bajo el concepto de “etopeyas musicales” al que él suscribía y explicaba (del griego ethos) como retratos sonoros de la personalidad y del aspecto psicológico de un individuo, o incluso la descripción musical de la vida de un ave o la esencia de los sentimientos detrás de un payaso.
A través de su música, Bottiroli agradece y rinde tributo a quienes ama y admira, desde sus afectos cercanos hasta maestros como Bach y Haydn creando un lenguaje musical personal en el que fusiona diversos estilos con el propósito de expresar el universo de su sensibilidad, donde cada nota es un reflejo de su propia experiencia y percepción de la vida.
-En este nuevo volumen aparecen obras con orquesta, música de cámara y piezas para piano solo. ¿Qué desafíos interpretativos plantea esa diversidad de formatos a la hora de construir una unidad artística dentro del disco?
-La obra de Bottiroli, cuando se confía a manos expertas, posee una voz propia que habla por sí misma; el desafío consistía, simplemente, en armar un plantel de músicos colaboradores capaces de interpretarla con esa misma altura.
El principal reto se centró entonces en la producción: articular un equipo de primer nivel que permitiera elevar su música a su máxima expresión y garantizar su proyección en el panorama internacional.
Y, para alcanzar la verdadera integridad de las Obras completas para Piano de Bottiroli, resultaba imprescindible incluir en el programa tanto su concierto para piano y orquesta como la totalidad de su producción para dos pianos.
Tuvimos la suerte de concretar con una de las más importantes agrupaciones sinfónicas de Europa del Este: la Orquesta Filarmónica de Brno, en la República Checa; y contar con la dirección del maestro argentino Francisco Varela.
Asimismo, la excelencia del registro se completó con la participación de dúos reconocidos: el Antón & Maite Piano Duo (España), integrado por los pianistas Antón Dolgov y Maite León; y el Duo du Rêve (República Checa), formado por la flautista Jana Jarkovská y el pianista Bohumír Stehlík.
-Algunas obras del programa incorporan elementos de danzas argentinas como el chamamé, pero filtradas por un lenguaje muy personal. ¿Cómo dialoga ese material con la tradición musical argentina y con la sensibilidad romántica que atraviesa la obra de Bottiroli?
-La obra representa una fusión exquisita, donde su paleta de colores armónicos post románticos e impresionistas se entrelaza orgánicamente con nuestras danzas regionales.
Lo que percibimos no es una simple referencia folclórica, sino la esencia misma de esas rítmicas, vertida en un lenguaje pianístico brillante y magistral para dos pianos.
Es aquí donde el concepto de “etopeyas musicales”, se vuelca plenamente hacia nuestra identidad: el oyente puede identificar los rasgos más profundos de nuestra cultura autóctona, procesados a través de una sensibilidad universal y una técnica refinada.
Se trata de un retrato sonoro donde la tradición se expande, permitiendo que nuestras raíces resuenen con una nueva y majestuosa dimensión.
-Fuiste uno de los principales impulsores de la recuperación y difusión internacional de Bottiroli. ¿Qué creés que puede descubrir hoy el público contemporáneo, tanto en Argentina como en el exterior, al acercarse a su música?
-Bottiroli es un compositor con un lenguaje profundamente personal. Su obra posee esa virtud excepcional que encontramos en figuras como Bach, Chopin o nuestro Carlos Guastavino: la capacidad de ser reconocido al instante.
Es esa cualidad por la cual, aunque uno escuche una pieza por primera vez, puede afirmar con seguridad: 'No conozco esta obra, pero suena a Bottiroli'. Lograr ese sello propio es, quizás, el mayor logro de un artista.
El público contemporáneo descubrirá en él una identidad sonora inconfundible que, a pesar de su complejidad, se siente cercana y auténtica. Es una música que no necesita presentaciones, porque su personalidad se impone desde el primer compás.