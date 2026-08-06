Una referente de la literatura infantil

Laura Devetach, las palabras "llave" y una entrevista con El Litoral que vuelve desde 1970

A punto de cumplir 90 años, la autora nacida en Reconquista está a la altura de María Elena Walsh dentro de la literatura argentina para las infancias. Una charla publicada por este diario hace más de cinco décadas recupera sus ideas sobre los libros para chicos, la creación y el valor artístico de la palabra.