Patrimonio santafesino

Ya son 73 los films del Taller de Cine de la UNL que están disponibles online

De las 101 películas producidas, cerca de tres cuartas partes pueden verse en la Cinemateca digital. La lista se actualizó con "Diciembre de 1988", sobre uno de los episodios más tensos de la relación entre el ex presidente Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Además, se actualizó la Fototeca.