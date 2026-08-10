En los últimos días se conocieron dos datos de interés para los cinéfilos santafesinos. El primero es que la Cinemateca de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional del Litoral incorporó "Diciembre de 1988", un documental sobre uno de los episodios más delicados del gobierno de Raúl Alfonsín.
Ya son 73 los films del Taller de Cine de la UNL que están disponibles online
De las 101 películas producidas, cerca de tres cuartas partes pueden verse en la Cinemateca digital. La lista se actualizó con "Diciembre de 1988", sobre uno de los episodios más tensos de la relación entre el ex presidente Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Además, se actualizó la Fototeca.
El segundo es que la Fototeca digital puso a disposición las imágenes del rodaje de "Nadie nada nunca", uno de los largometrajes más importantes gestados por el Taller de Cine. Con estas novedades, el catálogo supera las 100 películas.
La información exacta lo aporta el Cuaderno de cine documental Nº 18, publicado por el Taller de Cine: 101 películas producidas, de las cuales 73 pueden verse hoy en la Cinemateca de la Biblioteca Virtual UNL.
"Diciembre de 1988" es la más reciente de esas incorporaciones y hay que señalar que interpela directamente el presente político argentino.
El poder civil muestra sus grietas
El 1º de diciembre de aquel año, el coronel Mohamed Alí Seineldín encabezó una nueva sublevación militar contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
Fue una de las que más desgastaron a una administración que, meses después, adelantaría la entrega del poder a Carlos Menem. Sobre ese quiebre trabaja el documental, dedicado a la memoria de Rafael Filippelli.
El film, de 67 minutos y realizado en video digital, usa imágenes de archivo (algunas de circulación muy escasa) y los testimonios de José Ignacio López, vocero presidencial durante el gobierno radical, y del actor Luis Brandoni.
El equipo de realización estuvo integrado por Raúl Beceyro, Marilyn Contardi, Irene Mansilla, Francisco "Pancho" Torres y Enzo Mansilla, con la colaboración de Pablo Gerchunoff y del Archivo Radio Televisión Argentina.
El documental incluye también fragmentos de otras dos producciones del Taller, "La Convención" (1995) y "Martes 19" (1996), además de material de Democracia, política y cultura, programa emitido en 2023 por Litus TV, el canal de la UNL.
La Fototeca
Mientras la Cinemateca reúne películas completas, la Fototeca guarda las fotografías tomadas durante los rodajes del Instituto de Cinematografía y del Taller de Cine, muchas de las cuales hoy son el único rastro de films cuyas copias se dan por perdidas, como "Jardín de Infantes" o "Días hábiles".
En otros casos, esas imágenes completan la película. Con los años se vuelven documentos con mucho peso, como la foto de Alfonsín junto al equipo de "La Convención", o la de Agustín Zapata Gollán durante el rodaje de "La vieja ciudad".
Rara vez puede atribuirse su autoría a una sola persona, se asume que fueron tomadas por distintos integrantes de cada equipo, en el ida y vuelta propio de un rodaje colectivo.
El cine del interior
La incorporación más reciente a la Fototeca corresponde al rodaje de "Nadie nada nunca", el largometraje que Raúl Beceyro filmó en Santa Fe entre abril y mayo de 1988.
El proyecto nació de un concurso convocado un año antes por el Instituto Nacional de Cine, entonces conducido por Manuel Antín, que buscaba coproducir dos películas realizadas por equipos del interior.
"Hemos seleccionado ya dos films que produciremos con grupos del interior: Nadie nada nunca, que dirigirá el santafesino Raúl Beceyro, y Los Velázquez, que dirigirá el platense Quico García", anunció Antín en su momento.
La selección había estado a cargo de un jurado integrado por Luis Gregorich, en representación del INC, junto a creadores del Sindicato de Directores y de Argentores.
De aquellos dos proyectos, sólo uno llegó a filmarse. Los Velázquez nunca se concretó; "Nadie nada nunca" sí, y ese mismo 1988 se presentó en el Festival de Cine Argentino de Santa Fe, donde se la distinguió como Mejor Ópera Prima.
La música de Pedro Casís compartió premio con la de Charly García por "Lo que vendrá", y la fotografía de Marcelo Camorino también fue reconocida.
Un archivo que crece
Detrás de cada incorporación a la Cinemateca y a la Fototeca hay un trabajo de digitalización y catalogación, que continúa la tarea iniciada por José Luis del Barco y que hoy conduce María José Baima, coordinadora del Programa de Bibliotecas de la UNL.
Gracias a ese trabajo, un documental sobre una sublevación militar y las fotos de un rodaje de 1988 conviven hoy en el mismo repositorio digital, disponibles con un clic.