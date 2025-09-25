La UNL y un tributo a su tradición cinematográfica

En 2017, en una entrevista con El Litoral, el director de fotografía Carlos Essmann fue requerido respecto al aprendizaje más importante que se llevó del Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral.
El acto tendrá lugar este viernes en el Foro Universitario. Se enmarca en la Semana del cine santafesino y busca dar visibilidad a la producción local.
"Para mí, fue la puerta de entrada a esta actividad. Antes era un simple aficionado, socio de Cine Club Santa Fe, que se preguntaba si sería posible alguna vez trabajar en esto", respondió.
Es una buena síntesis de lo implicó ese espacio para los que pasaron por sus aulas en los 40 años transcurridos desde 1985. Cuando, en una Argentina con su democracia apenas recobrada, comenzaron las clases.
Este viernes la historia del taller, a estas alturas mítico entre los que aman las películas, tendrá un nuevo punto de inflexión: se presentará al público la Cinemateca UNL y la Fototeca.
Será en el marco de la Semana del cine santafesino, que incluye varias actividades, y también servirá como festejo por las cuatro décadas de un lugar que ya tiene un sello distintivo.
La actividad será en el Foro Cultural Universitario (9 de julio 2150). Precisamente el lugar físico donde los alumnos como Carlos Essmann tuvieron su acercamiento a proyecciones, debates y filmaciones.
El objetivo de la Cinemateca es "preservar, investigar y difundir el cine realizado en el ámbito de la UNL, en sus dos etapas: la del Instituto de Cinematografía en el período 1956/76, y del Taller de Cine de la UNL, desde 1985 hasta hoy".
La Fototeca, en tanto, incluye registros que se hicieron de la filmación de las películas de ambos espacios, incluso algunas cuyas copias están extraviadas ("Jardín de Infantes" o "Días hábiles"). De modo que esas imágenes son los únicos vestigios.
A las 17.30 será la inauguración de la muestra de fotografías "Jardín de infantes", sobre la película de Marilyn Contardi, de 1966, con curaduría de Enzo Mansilla.
A las 18 será la presentación de Cinemateca UNL, a cargo de Raúl Beceyro y Enzo Mansilla y la proyección de "La vieja ciudad", de Marilyn Contardi, copia digitalizada a partir de los negativos originales, a cargo de Fernando Martín Peña
A las 18.30 tendrá lugar una retrospectiva de Marilyn Contardi, con presentación de Fernando Martín Peña. Habrá música en vivo con Mono Juan (Aparicio Alfaro y Ariel Echarren).
En 2015, cuando el Taller de Cine de la UNL cumplió 30 años, el autor de estas líneas escribió una columna que publicó El Litoral el 18 de agosto. No lo hizo como periodista, sino más bien como alumno. Como cierre, un fragmento de aquel texto.
"No es posible, si uno es más o menos receptivo a los contenidos que se abordan en esas cuatro horas semanales, volver a ver una película de la misma manera. La mirada necesariamente se modifica, se vuelve crítica, menos indulgente. En definitiva, se enriquece".
"Es probable que las clases prácticas y la posibilidad cierta de formar parte de una filmación sean los mayores atractivos, pero el taller otorga la chance de descubrir (o redescubrir, acaso) a grandes directores de cine de todas las épocas".
"A Truffaut se le atribuye una frase: A fuerza de ver películas y de amarlas se tiene el deseo de realizarlas. Ya no se va a la sala por azar, sino con la voluntad de hacer cine’. Quienes llegan cada año al taller aman (¿qué duda cabe?) las películas. Su horizonte común es, precisamente, el deseo de realizarlas".
