La historia de Erzsébet Báthory

La "condesa sangrienta" que Florencia Canale vuelve a mirar desde el presente

En "Maldita", su nueva novela publicada por Planeta, la escritora aborda la figura de la aristócrata húngara, que está rodeada de crímenes, leyendas y controversias. Pero también trabaja sobre una obsesión que está a flor de piel en el mundo de hoy, el mandato de la belleza y la juventud.