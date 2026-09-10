Literatura

Reeditan cuentos de Oesterheld que permiten ver una faceta menos conocida del creador de "El eternauta"

"El árbol de la buena muerte y otros cuentos", publicado nuevamente por Minotauro, reúne relatos de ciencia ficción que permiten acercarse al escritor más allá de su obra mayúscula y reconocer temas e inquietudes presentes en toda su obra.