Una entrevista de 1971

Bernardo Koremblit en El Litoral: Kafka, Cortázar y su guerra contra el lugar común

El 9 septiembre de ese año, el escritor y periodista visitó la redacción del diario y habló sobre la novela moderna, sus rupturas y sus referentes. Kafka, Svevo, Robbe-Grillet y Cortázar aparecieron en una conversación en la que el escritor también anticipó su combate contra los clichés.