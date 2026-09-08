Un compositor argentino desde Estados Unidos

"El tango es una de las cosas más hermosas que los argentinos le hemos dado al mundo"

Andrés Martín hizo su carrera fuera de la Argentina, pero encontró en su país un punto de encuentro con la tradición tanguera. En diálogo con El Litoral, habló sobre la identidad que logró con su grupo The Camarada Tango Quartet, el desafío de renovar un género sin perder su acento, y el papel de las nuevas generaciones en la transmisión de ese legado.