Se celebran este sábado 5 de septiembre por la noche

Los 28 años de El Retablo, el sueño de dos titiriteros que se volvió comunidad cultural

Fundada en 1998 por Cristina Pepe y Oscar Caamaño, la sala de Moreno 2441 vivió momentos duros pero nunca dejó de abrir sus puertas. Este sábado celebra su aniversario con títeres, música y teatro de mimo.