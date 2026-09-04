Arte para habitar

Rosario tendrá una escultura gigante de Marta Minujín para entrar, recorrer y susurrar deseos

La propuesta se abrirá en el Museo Castagnino el 11 de septiembre. Se trata de una instalación blanda integrada por 20 formas entrelazadas. Mide 15 metros, mezcla colores fluorescentes y sonidos de pájaros, y supondrá para los visitantes una experiencia gratuita e inmersiva.