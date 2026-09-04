El viernes 11 de septiembre, a las 13.30, el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario inaugura "Escultura de los Deseos", una obra monumental de Marta Minujín pensada, literalmente, "para ser recorrida tanto por su exterior como por su interior".
Rosario tendrá una escultura gigante de Marta Minujín para entrar, recorrer y susurrar deseos
La propuesta se abrirá en el Museo Castagnino el 11 de septiembre. Se trata de una instalación blanda integrada por 20 formas entrelazadas. Mide 15 metros, mezcla colores fluorescentes y sonidos de pájaros, y supondrá para los visitantes una experiencia gratuita e inmersiva.
Las medidas son elocuentes: 15 metros de altura, 10 de profundidad y 7 de base. Lo cual hace que la pieza sea como un portal inflable construido a partir de 20 formas entrelazadas. Que estará abierto al público, de manera gratuita, hasta el lunes 12 de octubre.
No es una escultura en el sentido clásico del término. Es, más bien, un organismo blando que respira aire y luz, y que exige del visitante algo que el arte contemporáneo pide cada vez con más frecuencia, y que es entrar en la obra, dejarse rodear por ella y formar parte de su relato.
Quien recorra "Escultura de los Deseos" por dentro se va a encontrar con formas ondulantes, colores fluorescentes y una banda sonora de cantos de pájaros que reemplaza el silencio expositivo tradicional por un ambiente casi selvático.
En ese interior, la obra invita a susurrar un deseo. Algo que Minujín convierte, al mismo tiempo, en experiencia íntima y en ritual colectivo, ya que decenas de personas pueden compartir esa misma acción en simultáneo dentro de la instalación.
Del colchón al portal inflable
"Escultura de los Deseos" retoma el espíritu de las primeras esculturas blandas que Minujín desarrolló en la década de 1960, cuando trabajaba con colchones para construir espacios lúdicos y participativos, concebidos para vivirse desde adentro.
Seis décadas después, la escala cambió pero la lógica es la misma, y tiene que ver con el arte como lugar de juego, la obra como cuerpo que se habita antes que se contempla.
La pieza fue presentada por primera vez en 2017 en la Plaza República del Perú, junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), y en 2025 viajó al Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita (SAMoCA), en Riad.
Un "momento histórico" para el Castagnino
La directora del museo, Melania Toia, manifestó a El Litoral que la "Escultura de los Deseos" se da en un marco muy importante para la historia de la institución. "Un momento profundamente deseado por el personal que trabaja en el museo y por el público y la ciudadanía", puntualizó.
"La invitación de Marta Minujín en este momento tiene que ver no solo con su figura como una de las artistas argentinas más importantes en el ámbito nacional e internacional, sino que también da la posibilidad al público de acercarse a una obra que por su escala y su propuesta resulta sumamente seductora", agregó.
"El público además, una vez que transite por la instalación, va a poder ingresar al museo y encontrarse con obra de la artista que forma parte de la colección y con una serie de esculturas que forman parte de la reserva de escultura que ahora está en tránsito, dado que en poco tiempo esa obra va a migrar hacia la nueva reserva", afirmó luego.
"Esta puesta en escena de las reservas de culturas en sala central,de alguna manera, nos permite comunicar todo este proceso interno y también hacer visible cómo va a ser el nuevo proyecto de ampliación a través de un video que también la gente va a poder eh disfrutar en en la sala central", dijo.
"En este sentido, la propuesta pretende no solo mostrar la gran instalación en la explanada que, de alguna manera, es la cara hacia los Juegos Suramericanos, sino que también nos da pie para mostrar el museo y en qué instancia y en qué momento histórico se encuentra", finalizó.
Una artista distinguida
La apertura en Rosario llega apenas un mes después de otro hito en la carrera de Minujín. El 13 de agosto, la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, la reconoció como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, en una ceremonia realizada en la Cúpula del Palacio Libertad.
Cifelli definió su obra como una que "nunca aceptó que el arte tuviera límites" y recordó que Minujín "nos enseñó que una obra puede ser un colchón, una torre de pan dulce, un Partenón hecho de libros, una explosión de colores, una experiencia compartida". Esa genealogía es la misma que sostiene "Escultura de los Deseos".
Nacida el 30 de enero de 1943 en San Telmo, Minujín generó una obra que incluye hitos como "La Destrucción" (1963), "La Menesunda" (1965), "Minuphone" (1967) y el obelisco de 30 metros recubierto con 30.000 panes dulces que levantó sobre la avenida 9 de Julio en 1979.
En 1983 presentó "El Partenón de libros prohibidos" y en 1985 realizó junto a Andy Warhol la foto-performance "El pago de la deuda externa". Su obra integra hoy colecciones como las del Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou y la Tate de Liverpool.
Cuándo y cómo visitarla
"Escultura de los Deseos" puede recorrerse desde el 11 de septiembre hasta el 12 de octubre, de martes a viernes de 13 a 19 horas, y sábados, domingos y feriados de 10 a 19 horas, con entrada gratuita. El museo se encuentra en Pellegrini 2202, Rosario.