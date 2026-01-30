Hoy cumple 83 años

Marta Minujín: la artista que pagó la deuda externa argentina con choclos

En 1985, realizó junto a Andy Warhol la fotoperformance "Pago de la deuda externa argentina con maíz", una acción que sirvió para criticar la economía, el poder y la desigualdad global. La historia de una propuesta que todavía tiene algo qué decir.