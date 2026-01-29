#HOY:

Con obras de grandes artistas argentinos

Museo sin manuales: el montaje didáctico que ideó el Rosa en el verano de 1975

En enero de 1975, el espacio cultural presentó un montaje didáctico que intentó orientar al público en la comprensión del lenguaje plástico, priorizando la forma y la estructura de las obras por sobre escuelas, estilos y debates estéticos.

"La ecuyere" de Valentín Thibon de Libian. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"La ecuyere" de Valentín Thibon de Libian. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo
A fines de enero de 1975, el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez presentó en su planta alta un montaje didáctico de obras de arte que se destacó por dos aspectos: su enfoque pedagógico y la amplitud de artistas convocados.

La propuesta, que fue reseñada por El Litoral en su edición del miércoles 29 de enero de ese año, tuvo como objetivo central orientar al público en la comprensión del lenguaje de las artes plásticas, sin recurrir para eso a clasificaciones rígidas ni a polémicas estéticas.

"Rosas blancas" de Miguel Diomede. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"Rosas blancas" de Miguel Diomede. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

El criterio del montaje se apartó, deliberadamente, de la lógica de escuelas, tendencias o valoraciones jerárquicas, para centrarse en los aspectos formales y estructurales de las obras, considerados base de todo proceso cultural auténtico.

Un abordaje didáctico

Según informa el artículo periodístico, el montaje respondió al propósito de "señalar a quienes la observan algunos puntos esenciales que atañen al lenguaje de las artes en general y de las artes plásticas en particular".

"La pose" de Raúl Russo. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"La pose" de Raúl Russo. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

La muestra fue concebida como una herramienta de aproximación al hecho artístico, destinada tanto al público especializado como a los visitantes sin formación previa.

Por su carácter didáctico, fue despojada de toda intención polémica, evitando debates sobre corrientes estéticas o interpretaciones cerradas.

"El raigón" de Ricardo Supisiche. Foto:"El raigón" de Ricardo Supisiche. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

En cambio, se buscó que el espectador pudiera reconocer los mecanismos formales que operan en la obra de arte y que constituyen su estructura interna.

Los artistas y su importancia

El montaje reunió obras de un conjunto representativo del arte argentino del siglo XX.

"Rincón de estudio" de Fortunato Lacamera. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"Rincón de estudio" de Fortunato Lacamera. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

Entre los artistas se encontraban Emilio Pettoruti, figura de la modernidad y la renovación del lenguaje plástico; Juan Del Prete, pionero de la abstracción en el país y Raúl Soldi, referente de una figuración sensible.

También formaron parte de la muestra Miguel Victorica, Enrique Policastro, Medardo Pantoja, Antonio Scordia, Eugenio Daneri, Valentín Thibon de Libian, Miguel Diomede.

"Ángel músico" de Raúl Soldi. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"Ángel músico" de Raúl Soldi. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

A los cuales se sumaron Mariano Pagés, Juan Cingolani, Raúl Russo, Ricardo Supisiche, Mario Mollari, Bop Sinclair, Laico Bou, Francisco Lacámera, Zulema Adaime, Sergio de Castro y Herrero Miranda, entre otros.

La selección permitió construir un panorama diverso de lenguajes, generaciones y búsquedas estéticas, ofreciendo de esa forma al visitante múltiples ejemplos de soluciones formales y expresivas.

"Fotografía de Mariarrosa" de Emilio Petorutti. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"Fotografía de Mariarrosa" de Emilio Petorutti. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

Forma, estructura y lenguaje artístico

El texto de El Litoral subraya que los aspectos formales y estructurales, utilizados con un sentido evolutivo y no académico, posibilitan el desarrollo de un lenguaje artístico capaz de expresar aquello que el hombre "desea y debe expresar", en relación con su contexto y sus motivaciones.

En ese marco, se reconocía que las obras pueden ser captadas sin una comprensión racional plena, pero se insistía en la existencia de principios, no fórmulas, que regulan las artes. El conocimiento de estos principios, lejos de limitar la experiencia estética, contribuye a fortalecerla.

"Abstraccion en rojo" de Juan del Prete. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo"Abstraccion en rojo" de Juan del Prete. Foto: Patrimonio Rosa Galisteo

Antecedente significativo

El montaje didáctico realizado en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez en enero de 1975 puede considerarse un antecedente importante en las prácticas de mediación cultural en Santa Fe.

La propuesta colocó al espectador en el centro del recorrido, promoviendo una observación activa y una comprensión más profunda del lenguaje plástico.

Archivo El LitoralArchivo El Litoral
