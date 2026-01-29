Con obras de grandes artistas argentinos

Museo sin manuales: el montaje didáctico que ideó el Rosa en el verano de 1975

En enero de 1975, el espacio cultural presentó un montaje didáctico que intentó orientar al público en la comprensión del lenguaje plástico, priorizando la forma y la estructura de las obras por sobre escuelas, estilos y debates estéticos.