Elizabeth Jane Gardner: pintar sin permiso en el París del siglo XIX
Excluida de la formación oficial, pudo construir una carrera dentro del arte académico francés. Fue una de las primeras mujeres en exponer en el Salón de París y tuvo reconocimiento en un sistema que limitaba el acceso femenino.
Fragmento de la obra "The imprudent girl". Foto: Collection of Fred and Sherry Ross
El 28 de enero se cumple un nuevo aniversario, el 104, de la muerte de Elizabeth Jane Gardner. ¿Quién fue esta dama? Sin dudas, una figura extraordinaria de la pintura académica del siglo XIX. No tanto por su obra en sí, sino por su acción vinculada con el lugar de la mujer en el mundo del arte.
Fallecida en París en el año 1922, su nombre permanece ligado a los salones franceses, a las disputas por el reconocimiento artístico femenino y a un sistema cultural que durante décadas limitó el acceso de las mujeres a la formación y la consagración institucional.
Colección privada
De Exeter a Francia
Gardner nació en 1837 en Exeter, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Su educación inicial se desarrolló en su país, donde adquirió un dominio fluido del francés, italiano y alemán, lo cual ampliaría sus horizontes culturales y profesionales.
Tras graduarse en 1856, trabajó como profesora de francés, hasta que en 1864 decidió trasladarse a Francia junto a la artista Imogene Robinson, con la intención de integrarse al circuito artístico parisino.
Colección privada
Para sostenerse económicamente en sus primeros años en Europa, se dedicó a copiar obras de artistas contemporáneos y de maestros clásicos en galerías, una práctica habitual que funcionaba como fuente de ingresos y como ejercicio técnico.
Según elMuseo Nacional de Mujeres Artistas, Gardner llegó a París en un contexto atravesado por fuertes restriccionesde género. Aunque la ciudad concentraba a los principales referentes del arte europeo, las mujeres tenían prohibido el ingreso a la École des Beaux-Arts.
Universidad de Michigan
"Sin dejarse intimidar por estas prácticas discriminatorias, se matriculó en clases particulares", señala la institución, subrayando la estrategia que le permitió continuar su formación.
El Salón de París
En 1868, Elizabeth Jane Gardner se convirtió en una de las primeras mujeres estadounidenses en exponer en el Salón de París, junto a Mary Cassatt.
Sotheby's New York
A partir de allí, su presencia en el principal espacio de legitimación artística francesa se volvió frecuente. Sus pinturas fueron aceptadas en 25 ediciones del Salón, y en 1889 recibió una medalla de bronce en la Exposición Universal.
Hacia fines de la década de 1870 comenzó a estudiar con William-Adolphe Bouguereau, uno de los máximos exponentes del academicismo francés.
Art Renewal Center
El Museo Nacional de Mujeres Artistas indica que los temas religiosos, históricos y mitológicos dominaron su producción temprana, con una clara influencia del uso del color, la composición y las escenas domésticas características de Bouguereau.
En ese marco, Gardner desarrolló obras de gran formato y carácter monumental, un territorio que en ese momento estaba asociado mayormente a artistas varones. Se comprometió con Bouguereau en 1879 y contrajeron matrimonio en 1896, cuando ambos gozaban de un alto reconocimiento institucional.
National Museum of Women in the Arts Washington DC
Miradas sobre una obra compartida
La historiadora Emilia Bolaño propone una lectura que pone el foco en las tensiones estéticas y simbólicas de esta relación artística.
"La obra de la artista académica Elizabeth Jane Gardner puede recordarnos un poco al estilo almidonado de William-Adolphe Bouguereau, hasta el punto de que la obra de uno y la otra son muchas veces confundidas", señala.
Colección privada
La propia Gardner asumió esa cercanía. "Sé que me censuran por no afirmar con más audacia mi individualidad, pero prefiero ser conocida como la mejor imitadora de Bouguereau que no ser nadie", afirmó.
Para Bolaño, el matrimonio selló "uno de los equipos pictóricos más potentes de la Francia académica". Aunque la figura de Bouguereau haya quedado más fijada en la memoria histórica, la especialista remarca que "la pintura de Gardner es igual de interesante" y merece una relectura autónoma.
Colección privada
Un logro histórico
La investigadora Eila Rojas Calvera destaca un dato central: "Elisabeth Jane Gardner fue la primera mujer pintora en recibir una medalla de oro en el mismísimo Salón de París, ese momento histórico sucedió en el año 1872".
El reconocimiento adquiere mayor relevancia si se considera que la prohibición de ingreso de mujeres a la École des Beaux-Arts recién se levantó en 1897.
Colección privada
Según Rojas Calvera, Gardner sostuvo su carrera a partir de clases privadas y una producción constante, demostrando "con su talento, esfuerzo e ingenio su merecido reconocimiento".
Una figura para revisar el canon
Gardner murió en París el 28 de enero de 1922, a los 84 años. Durante décadas, su obra quedó subordinada a la figura de su esposo y a una narrativa historiográfica que privilegió otros nombres. Hoy, su trayectoria invita a revisar los criterios de consagración y los silencios en la historia del arte.