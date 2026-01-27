El día que el Teatro Municipal convocó a un reconocido artista para pensar su futuro
En enero de 1970, Elio Eros Vitali asesoró a los responsables de la renovación del coliseo, en un momento crucial en la historia del espacio inaugurado en 1905. Todo está registrado en la edición del 27 de enero de ese año.
La restauración del teatro, en los 70. Foto: Archivo
En enero de 1970, el artista plástico y escenógrafo Elio Eros Vitali visitó la ciudad de Santa Fe para asesorar a los responsables de las obras de renovación del Teatro Municipal 1º de Mayo, en el marco de un plan de mejoras destinado a modernizar el principal espacio escénico de la ciudad.
La presencia de Vitali respondió a la necesidad de contar con una opinión especializada en materia estética y escenográfica, en un momento en el que el teatro atravesaba una etapa de transformaciones estructurales y funcionales.
La cobertura de El Litoral
Según consignó El Litoral el 27 de enero de 1970, la llegada de Vitali a Santa Fe estuvo directamente relacionada con las tareas de renovación que se desarrollaban en el Teatro Municipal.
El Teatro en los años 60. Foto: Archivo
El artista fue convocado, específicamente, para aportar su criterio profesional en aspectos vinculados al diseño escenográfico y a la adecuación visual del espacio teatral.
Las obras, que incluían mejoras técnicas y una actualización general de las instalaciones, buscaban adaptar el teatro a las nuevas exigencias de la actividad escénica, sin alterar las características fundamentales del edificio.
Vitali y su trayectoria artística
Para comienzos de la década del 70, Elio Eros Vitali contaba con una reconocida trayectoria en el campo de las artes plásticas y la escenografía. Su trabajo abarcaba la pintura, el muralismo y el diseño escénico, con participación en producciones teatrales y proyectos culturales.
Una image de la visita de Vitali. Foto: Archivo
Esa experiencia fue uno de los motivos que llevaron a las autoridades a solicitar su asesoramiento, entendiendo que la renovación del coliseo requería una mirada especializada que contemplara tanto aspectos técnicos como estéticos.
Un espacio de referencia
El Teatro Municipal de Santa Fe ocupaba ya en ese entonces un lugar central dentro de la vida cultural de la ciudad. La renovación apuntaba a preservar su rol como escenario principal de espectáculos teatrales, musicales y líricos, adecuándolo a las necesidades del público y de los elencos.
En ese contexto, la consulta a Vitali se inscribió dentro de una política de mejora integral del edificio, que no se limitaba a cuestiones de infraestructura, sino que también atendía a la calidad visual y funcional del espacio escénico.
Parte de la restauración de los años 70. Foto: Archivo
Aportes
Durante su estadía en Santa Fe, Vitali mantuvo contacto con los responsables técnicos de la obra, intercambiando opiniones sobre el tratamiento del escenario, la relación con la sala y diversos aspectos de la escenografía permanente del teatro.
Su intervención tuvo carácter consultivo y se orientó a brindar lineamientos generales, sin modificar el proyecto original, pero aportando criterios que permitieran optimizar el resultado final de la remodelación.
"Preguntado sobre si valía la pena restaurar las pinturas de la cúpula del salón, señaló que ciertamente sería una labor muy importante y que es una creación artística digna de mantenerse, ya que tiene un verdadero valor decorativo, perfectamente armonizado con la totalidad de la arquitectura y ornamentación del teatro", expresó El Litoral.
Un momento de la restauración de los años 70. Foto: Archivo
Una visita inscripta en su tiempo
Hay que "leer" la presencia de Vitali en Santa Fe en el marco de una época en la que los teatros públicos del país comenzaban a revisar sus estructuras y modos de funcionamiento, acompañando los cambios que se producían en la actividad teatral y cultural.
En ese sentido, el asesoramiento del artista formó parte de un proceso más amplio de actualización del Teatro Municipal, que buscaba sostener su vigencia como espacio cultural de referencia para la ciudad y la región.
Un antecedente poco recordado
Con el paso de los años, la visita quedó como un antecedente poco mencionado dentro de la historia del Teatro Municipal.
Archivo
Sin embargo, su participación en el proceso de renovación de 1970 refleja la preocupación existente en aquel momento por dotar al principal coliseo santafesino de condiciones acordes a su importancia cultural.
A más de medio siglo de aquellos trabajos, el episodio permite recuperar una etapa en la que la mejora de los espacios culturales se abordaba desde una mirada integral, que preveía infraestructura, estética y asesoramiento artístico especializado.