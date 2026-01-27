Quedó asentado en el Archivo de El Litoral

El día que el Teatro Municipal convocó a un reconocido artista para pensar su futuro

En enero de 1970, Elio Eros Vitali asesoró a los responsables de la renovación del coliseo, en un momento crucial en la historia del espacio inaugurado en 1905. Todo está registrado en la edición del 27 de enero de ese año.