Patrimonio cultural

Pintar Rincón para que no se borre: arte, memoria y una advertencia publicada en 1969

Un artículo de El Litoral de enero de ese año alertaba sobre el impacto del turismo y los cambios urbanos en la ciudad costera. Medio siglo después, la pintura de Francisco Puccinelli permite reconstruir ese paisaje y esa identidad en riesgo.