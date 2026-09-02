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La Europa de los 70 según Favaretto Forner: Brujas, la Bauhaus y 500 esculturas en bronce

Una conferencia dictada hace justo 50 años por el reconocido escultor fallecido en 2024 permite descubrir qué vio durante su recorrido por Bélgica, Italia, Holanda y Turquía y cómo lo compartió después con el público santafesino.

Roberto Favaretto Forner fue un reconocido artista local. Foto: Archivo El LitoralRoberto Favaretto Forner fue un reconocido artista local. Foto: Archivo El Litoral
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El 2 de septiembre de 1976, hace justo 50 años, la Escuela Provincial de Artes Visuales "Prof. Juan Mantovani" de Santa Fe llevó a cabo una conferencia del profesor Roberto Favaretto Forner, dentro de un plan de actividades extraescolares que la institución acababa de iniciar.

El interés de aquella actividad proviene de que el disertante había sido becado por el gobierno de la provincia para viajar a Europa, y en ese encuentro compartió con el público santafesino las experiencias artísticas reunidas durante su recorrido, que tuvo eje en Bélgica, Italia, Holanda y Turquía.

El escultor Favaretto. Foto: Archivo El LitoralEl escultor Favaretto. Foto: Archivo El Litoral

El cruce de dos culturas

El Litoral le otorgó una amplia cobertura a la presentación. En el primer tramo de su exposición, según la crónica, Favaretto se refirió al cruce de dos culturas en Bélgica, la latina y la germánica, representadas por la lengua francesa y la neerlandesa.

Situó ese cruce también en la arquitectura, con edificios de los siglos XII y XIV dentro del estilo gótico y otros dentro de un estilo propio del arte flamenco-italiano, de marcado barroquismo.

Al referirse a Bruselas, la principal ciudad de Bélgica, la definió como "la capital del gran poderío" entre las ciudades del antiguo Brabante. Señaló que la capital del reino belga es, a la vez, sede de la Comunidad Europea y de la OTAN, y remarcó la belleza de su gran plaza, junto con la de otras ciudades flamencas del país.

Roberto Favaretto Forner fue un reconocido artista local. Foto: Archivo El LitoralRoberto Favaretto Forner fue un reconocido artista local. Foto: Archivo El Litoral

Brujas, las beguinas y la procesión de la Santa Sangre

Entre las ciudades flamencas, Favaretto destacó Brujas. Explicó que, tras atravesar las murallas medievales (convertidas después en jardines), se encuentran las abadías, las catedrales y los canales de la ciudad, además de los carrillones más célebres de Europa, con más de cincuenta campanas.

Describió también el folklore local, desde las beguinas hasta la tradicional procesión de la Santa Sangre, en la que, según indicó, participan más de diez mil comediantes. En ese mismo bloque mencionó a los artistas flamencos más representativos de la región, los Brueghel, van Dyck y Teniers, entre otros.

Obras de Vivarelli. Foto: Colección VivarelliObras de Vivarelli. Foto: Colección Vivarelli

La herencia del Bauhaus

Favaretto se refirió también a la abadía de la Cambre, donde funciona la Escuela Superior de Artes Visuales y Arquitectura de Bruselas.

Según explicó, esta institución es continuadora de la famosa escuela alemana Bauhaus y cuenta con más de veintinueve "ateliers", organizados en torno a un objetivo esencial, que es la creación pura.

Para entender el espíritu de la Bauhaus, que funcionó en Alemania en los años 20, cabe citar a Boris Friedewald, quien apuntó que “al momento de crear el término Gropius pensaba en la labor conjunta de artistas y artesanos”.

Obras de Jorio Vivarelli, que Favaretto vio en Europa. Foto: Colección VivarelliObras de Jorio Vivarelli, que Favaretto vio en Europa. Foto: Colección Vivarelli

Las 500 esculturas de Vivarelli

Como parte de la conferencia, Favaretto proyectó diapositivas del "Middelheim", en Amberes, el museo de esculturas al aire libre más grande de Europa, que reúne las obras más representativas de artistas contemporáneos.

Al referirse a Italia, mencionó dos muestras de tipo monumental: la de Bruno Perizi, titulada "120 dioni di scultura", y la de Jorio Vivarelli, de Roma, quien exhibió más de 500 esculturas en bronce de la serie "Antología sobre el hombre y la tierra" en el Mercado de Trajano.

Por último, Favaretto expuso aspectos de Holanda y de Turquía, y destacó la diferencia arquitectónica y artística entre la Mezquita Azul y la de Santa Sofía, ambas en Estambul.

Vivarelli con sus obras. Foto: Colección VivarelliVivarelli con sus obras. Foto: Colección Vivarelli

Un artista que no hay que olvidar

¿Por qué cabe recordar aquella disertación de hace medio siglo? Porque Favaretto Forner, nacido en San Justo en 1939 y fallecido en Santa Fe en marzo de 2024, dedicó 65 de los 85 años de su vida a la expresión artística.

Además de ser un escultor muy valorado, fue profesor en instituciones municipales, provinciales y nacionales, realizó más de un centenar de exposiciones individuales y participó en más de quinientas colectivas. Sus esculturas están presentes en Bélgica, Italia y en distintas ciudades de Argentina.

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