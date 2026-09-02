Del archivo de El Litoral

La Europa de los 70 según Favaretto Forner: Brujas, la Bauhaus y 500 esculturas en bronce

Una conferencia dictada hace justo 50 años por el reconocido escultor fallecido en 2024 permite descubrir qué vio durante su recorrido por Bélgica, Italia, Holanda y Turquía y cómo lo compartió después con el público santafesino.