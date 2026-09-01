A 140 años de su nacimiento

Tarsila do Amaral, la mujer de la élite cafetera que se propuso pintar un Brasil propio

Su origen se ubica en una familia de hacendados. Luego estudió con los maestros del cubismo en Europa y regresó a su país para derivar las influencias europeas a un lenguaje brasileño. La historia de una artista que convirtió su privilegio de origen en una mirada incómoda sobre la identidad.