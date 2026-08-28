Un lenguaje que nació de los hilos

Bordar para no dejar escapar el tiempo: cómo trabaja la artista Izziyana Suhaimi

A través de las técnicas del bordado y el tejido, la creadora de Singapur hace de los recuerdos, las tradiciones familiares y las experiencias vinculadas con su identidad, trabajos donde cada puntada deja un registro del proceso creativo. Los detalles de un universo muy particular.