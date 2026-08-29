Obras que cuentan

Rafael Barradas y la vanguardia que encontró belleza en bares, relojes y personajes comunes

Lejos del culto futurista a las máquinas, el artista uruguayo logró una pintura dinámica inspirada en la vida cotidiana de principios del siglo XX. "Composición vibracionista", que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, permite entrar en ese mundo.