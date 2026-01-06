La historia de la Bauhaus llega a Film & Arts con una serie de seis episodios

A partir de este martes 6 de enero, Film & Arts emitirá "Bauhaus, una nueva era". Se trata de una serie histórica de 2019 que reconstruye el surgimiento de la escuela de artes y diseño fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar.
Dirigida por Lars Kraume, la producción alemana reconstruye los debates estéticos y políticos que dieron origen a uno de los movimientos culturales más influyentes del siglo XX.
A lo largo de 6 episodios, la propuesta gestada durante el centenario de la Bauhaus, trata de desentrañar los puntos neurálgicos que definen el clima social, cultural y político que originó una revolución estética sin antecedentes.
En la base programática de la Bauhaus, estaba la premisa de que era necesario cambiar las enseñanzas artísticas para poder transformar la sociedad burguesa de la época.
Laura Ventura escribió en La Nación que en este espacio se buscó, "a partir de líneas simples, mejorar la calidad de vida del hombre posmoderno. Para la Bauhaus, es el hombre el que domina a la máquina, y no viceversa".
Para el crítico Jorge Taverna Irigoyen, según escribió en El Litoral: "Gropius continuó en un sentido programático y revisionista los principios del Werkbund, que propugnaban una arquitectura despojada de todo elemento superfluo, atenta a lo decididamente 'funcional'".
En 2009, mientras era ministra de Cultura de la provincia, María de los Ángeles González escribió una columna de opinión sobre la Bauhaus, que publicó El Litoral.
"Creó una escuela que liberó las fuerzas creativas de los alumnos, apartándolos paulatinamente de todo convencionalismo muerto, y animándolos a su propio trabajo", indicó "Chiqui" en aquel texto.
Y agregó que la Bauhaus "facilitó la elección de profesión por parte de los estudiantes, propiciando búsquedas en torno a materiales: madera, metal, vidrio, piedra, hilado, y desde el material indujo a la expresión creadora y constructiva".
El especialista en arte Miguel Calvo Santos sintetiza en tres pasos los aportes de la escuela alemana. "Paso uno: los estudiantes debían bajar de su torre de marfil y ensuciarse un poco las manos con la colaboración de todo tipo de artesanos".
"Paso número dos: se copió el modelo de las Arts and Crafts de William Morris en los que los estudiantes empezaban como aprendices, después se hacían oficiales, y finalmente, si eran lo suficientemente buenos se convertían en maestros".
"Paso tres: contratación de los más reputados profesionales. Todos los estudiantes empezarían formados por maestros reconocidos, la crème de la crème de la intelectualidad alemana de la época".
La serie "Bauhaus una nueva era" fue creada y dirigida por Lars Kraume. Actúan August Diehl, Anna Maria Mühe, Trine Dyrholm, Valerie Pachner y Ludwig Trepte.
La historia se sitúa en 1919, tras el final de la Primera Guerra Mundial. En Europa, los antiguos imperios están en caída y aparecen nuevas ideas modernas que tratan de romper con un pasado marcado por el desastre.
En ese marco, Dörte Helm, una joven artista, se une a Gropius en la recién fundada Bauhaus, "convirtiéndose en parte activa de un movimiento radical e innovador", indica la sinopsis.
"Mientras la Bauhaus se consolida como un auténtico laboratorio de modernidad, donde conviven arquitectura revolucionaria, diseño, jazz y feminismo, las fuerzas conservadoras intentan cerrar la escuela", añade.
Sin embargo, la inflación, el hambre, la incertidumbre y finalmente el ascenso del nazismo ponen en jaque el futuro del proyecto artístico y sus integrantes.
Aunque introduce algunos giros argumentales inexistentes (la relación entre Gropius y Dörte Helm), la serie permite adentrarse en una idea poderosa, capaz de cambiar la forma de crear y pensar. Se emitirá los martes a las 22.