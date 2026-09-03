El Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez abre este jueves 3 la muestra patrimonial "1:10 / 10:1. La colección de El Rosa a escala". Reúne obras, bocetos y estudios de Francisco de Goya, Eugène Delacroix, Auguste Rodin, Cesáreo de Quirós, Miguel Diomede y Josefa Díaz y Clucellas, entre otros.
El Rosa Galisteo abre una muestra patrimonial con obras de gran valor histórico
Reúne piezas de pequeño formato, bocetos y estudios de Eugène Delacroix, Francisco de Goya, Cesáreo de Quirós. La propuesta contrapone la experiencia física del original con la distorsión que sufren las obras al circular en reproducciones analógicas y digitales.
La propuesta nació en torno al espacio dedicado al pequeño formato del 103º Salón Anual Nacional de Santa Fe. Y apunta a revisar el acervo institucional pensando cómo la escala cambia la experiencia del espectador.
La muestra permite recuperar parte del patrimonio del museo desde una óptica diferente, para poner en primer plano algunas obras que, la mayor parte de las veces, quedan eclipsadas ante el peso de otros trabajos de mayor tamaño.
El punto de partida conceptual es "82 (Bar en el Folies-Bergère)" (2021), una obra fotográfica creada por el colectivo artístico integrado por Manuel Fernández y Nicolás Martella, que trabaja la relación entre original y reproducción.
A partir de allí, la exposición intenta pensar qué sucede con las obras de arte cuando su circulación depende de fotografías, libros, catálogos, redes sociales o pantallas.
Partir del pequeño formato
La iniciativa surgió, como se dijo anteriormente, a partir de la convocatoria del 103º Salón Anual Nacional de Santa Fe, que este año estableció como eje el pequeño formato y recibió obras de hasta 40 centímetros.
"Desde un principio pensamos en organizar una exposición patrimonial con las obras del museo que cumplieran con esas dimensiones", explicó Lucía Stubrin, coordinadora del Rosa Galisteo.
La primera idea, sin embargo, fue mutando durante el proceso de curaduría. Según explicó Stubrin, una exposición organizada solamente a partir del tamaño de las obras podía resultar demasiado acotada.
Por eso, el equipo decidió sumar algunas consideraciones sobre la manera en que el público accede a las imágenes de las obras de arte y sobre la distancia que hay entre conocer una pieza a través de una reproducción y encontrarse con ella.
Del original a la reproducción
La obra de Manuel Fernández y Nicolás Martella es la puerta de entrada a ese planteo. "82 (Bar en el Folies-Bergère)" parte de la fotografía de una obra de Édouard Manet y la somete a sucesivas copias que degradan progresivamente la imagen.
Ese abordaje discute la relación entre copia y original y, al mismo tiempo, plantea una cuestión muy actual, que es cómo construimos el conocimiento visual de las obras de arte.
Durante mucho tiempo, ese acceso estuvo determinado por los libros, los catálogos y los apuntes universitarios. Actualmente, las pantallas y las redes sociales multiplicaron las posibilidades de circulación de las imágenes.
Pero cada reproducción modifica, en alguna medida, aquello que muestra. La escala puede cambiar, los colores pueden verse alterados y desaparece la relación física entre la obra, el espacio y el espectador.
Goya, Rodin, Delacroix y Quirós
Con esa perspectiva, la exposición reúne obras de distintos períodos y procedencias que forman parte del patrimonio del Rosa. Entre ellas se encuentran trabajos de Antonio Alice, Eugène Delacroix, Josefa Díaz y Clucellas, Francisco de Goya, Cesáreo de Quirós, Miguel Diomede, Roberto Ramaugé, Auguste Rodin, Salvatore Rosa, Carlota Stein y Miguel Victorica.
Uno de los ejemplos es un trabajo de la serie de "Los gauchos" de Cesáreo Bernaldo de Quirós, junto con una escultura de Rodin que integra la colección del museo. También se incluye un pequeño boceto de Delacroix.
Otro caso a tener presente es el retrato de Josefa Díaz y Clucellas, una obra que habitualmente puede reconocerse en una reproducción de gran tamaño instalada en una pasarela del museo. El original, sin embargo, es una pieza pequeña y delicada. El contraste permite advertir que la reproducción puede generar una imagen mental de una obra que no necesariamente coincide con sus dimensiones reales.
Ver el original
La exposición propone recuperar algo que las reproducciones dejan afuera. Una imagen digital permite conocer una obra, estudiarla y compartirla. Pero no experimentar su escala, su materialidad o la relación con el espacio. "Es una invitación a venir a encontrarse con la obra", resumió Stubrin.
Cabe apuntar que la propuesta también se relaciona con el funcionamiento del museo, que debe reproducir su patrimonio para comunicarlo en redes, en su web o en otros soportes. Pero eso produce una "versión mediada" de las obras.
En ese punto aparece un interrogante: ¿qué ocurre cuando una obra que creemos conocer cambia completamente de dimensión frente a nuestros ojos? Una parte de esa respuesta se podrá encontrar en la exhibición que abre el museo.
¿Cuándo visitarla?
"1:10 / 10:1. La colección de El Rosa a escala" abre este jueves en el Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (4 de Enero 1510). Puede visitarse los jueves y viernes de 9 a 12 y de 14 a 18. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 19.