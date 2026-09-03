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El Rosa Galisteo abre una muestra patrimonial con obras de gran valor histórico

Reúne piezas de pequeño formato, bocetos y estudios de Eugène Delacroix, Francisco de Goya, Cesáreo de Quirós. La propuesta contrapone la experiencia física del original con la distorsión que sufren las obras al circular en reproducciones analógicas y digitales.