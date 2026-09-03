Creado por el músico Guillo Espel

"Papel Máquina": un disco donde cada canción responde al misterio de la anterior

El compositor, guitarrista y director incluyó en su disco diez composiciones propias nacidas de una intensa etapa creativa. Con zambas, cuecas y una amplia diversidad de timbres, pensó un recorrido en el que cada pieza habla con la siguiente y propone dejarse llevar por el asombro y lo imprevisto.