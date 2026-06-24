A 91 años de la tragedia de Medellín

El día que el mundo se quedó sin voz: así contó El Litoral la muerte de Carlos Gardel en 1935

El 24 de junio de 1935, el diario informó casi en tiempo real el accidente aéreo que terminó con la vida del Zorzal criollo. Qué decían aquellas páginas y cómo reaccionó Santa Fe ante una noticia que paralizó a millones.