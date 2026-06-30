Este mes se cumplieron 102 años de su muerte

Dos "regresos" de Kafka reabren la conversación sobre un escritor que interpela al presente

La llegada a los cines de "Franz" y la reedición de su narrativa breve, vuelven a poner en circulación las preguntas que el escritor nacido en Praga formuló hace más de un siglo y que hoy tienen una inesperada actualidad.