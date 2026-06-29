Netflix confirmó el listado de estrenos que incorporará a su catálogo durante julio de 2026, en Argentina. En verdad, hay un poco de todo. Llegan nuevas temporadas de series, películas originales, documentales, producciones coreanas, anime, contenidos deportivos y regreso de franquicias.
Netflix renueva su catálogo: todos los estrenos que llegan en julio de 2026
Series, películas, documentales, animé y producciones coreanas llegan durante el séptimo mes del año. Entre los lanzamientos más esperados aparecen "Enola Holmes 3", "La casa de la pradera" y "El mapa de los anhelos".
Entre los lanzamientos destacados aparecen "Enola Holmes 3", el regreso de "La casa de la pradera", la cuarta temporada de "El ultimátum: Decir sí o decir adiós", el drama romántico "El mapa de los anhelos" y la serie basada en hechos reales "Bomba en el Pan Am 103".
A continuación, proponemos el detalle de todos los estrenos de Netflix para julio de 2026.
Series
El mes comenzará con el estreno de "Los peores vecinos del mundo" (1 de julio), una serie documental que reconstruye casos reales de disputas vecinales que derivaron en estafas, violencia y crímenes.
El 2 de julio llega la tercera temporada de "La supervivencia de una chica con curvas", donde Mavis continúa creciendo dentro de la industria de la moda mientras inicia una nueva etapa personal junto a Luca, con el objetivo de formar una familia.
Uno de los lanzamientos más importantes será "La casa de la pradera", disponible desde el 9 de julio. La nueva adaptación revisa la historia de la familia Ingalls y su vida en la frontera estadounidense.
El reality "El ultimátum: Decir sí o decir adiós" regresa el 15 de julio con una cuarta temporada en la que seis parejas pondrán a prueba otra vez sus relaciones antes de decidir si llegan al matrimonio o toman caminos separados.
El 16 de julio se estrenará "El Halcón", centrada en Lonnie Hawkins, una leyenda del golf que busca conseguir una última victoria, mientras enfrenta los conflictos que atraviesan en su vida personal.
Un día después llegará "El mapa de los anhelos", adaptación de la novela homónima que sigue a Greta, quien inicia un viaje de transformación personal luego de recibir una serie de desafíos preparados por su hermana antes de morir.
El 23 de julio se incorporarán dos nuevas temporadas. "Nueva vida en Ransom Canyon", que continuará la historia de Staten y Quinn, y "Kaulitz y Kaulitz", donde los hermanos Bill y Tom Kaulitz mostrarán nuevos aspectos de su vida.
Sobre el cierre del mes, Netflix estrena "La mujer prohibida" y "Furioso", ambas el 29 de julio, mientras que el 30 llegará "Bomba en el Pan Am 103", una serie inspirada en la investigación del atentado contra el vuelo ocurrido en 1988.
Películas
El 1 de julio será uno de los días con mayor cantidad de incorporaciones al catálogo. Entre ellas sobresale "Enola Holmes 3", donde la joven detective viaja a Malta para casarse, aunque la desaparición de Sherlock Holmes altera sus planes.
Ese mismo día también estarán disponibles "Contrarreloj", "Inframundo", "Emma”, adaptación de la novela de Jane Austen, "Los caballeros", thriller criminal y "Siempre a tu lado", basada en la historia real que inspiró el relato de Hachiko.
El 8 de julio llegará "Hasta el final", donde una madre intenta conseguir un donante que permita salvar la vida de su hijo. El 12 de julio será el turno de "Susana y Elvira: Sin plan B", una comedia sobre la organización de una boda de alto perfil.
Durante la segunda mitad del mes también se sumarán: "23 000 vidas", "Heartstopper Forever", "Blancanieves y el cazador" y "Elize: Sombras de una mujer". También "Los creyentes", "72 horas”, "Los infiltrados" y "El plan perfecto".
Documentales y especiales
Netflix incorporará tres importantes producciones documentales durante julio. El 7 de julio estrenará el especial de stand up "Jeff Arcuri: Nice to Meet You", basado en la interacción del comediante con el público.
El 10 de julio llegarán dos documentales: "Naufragio: Pesadilla en el mar", sobre el hundimiento de un crucero de lujo ocurrido en 2012 y "Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo", centrado en el secuestro y asesinato del político español.
La oferta deportiva incluirá dos estrenos. El 14 de julio regresará "El mariscal" con una tercera temporada dedicada a seguir de cerca la temporada 2025 de cuatro quarterbacks de la NFL.
El 21 de julio llegará la tercera temporada de "WWE: Increíble", que mostrará los desafíos actuales de la principal empresa de lucha libre profesional tras el retiro de John Cena y las lesiones que marcaron los últimos años.
Contenido coreano y animé
Los estrenos serán "Más vale tarde que solteros: Temporada 2", "El complejo de apartamentos", un thriller criminal sobre corrupción y un robo millonario y “El palacio del este”, drama histórico con elementos sobrenaturales.
Los fanáticos del animé tendrán dos novedades. El 5 de julio llegará "Destellos del mañana", una historia ambientada en un pasado alternativo de Kioto donde un misterioso catálogo podría cambiar el rumbo de la tecnología.
Tres días más tarde se estrenará "Thunder 3", una aventura protagonizada por tres adolescentes que emprenden una búsqueda extraordinaria tras la desaparición de una niña.
Contenido infantil y familiar
Netflix también sumará dos películas orientadas al público familiar. El 1 de julio estará disponible "El principito", adaptación inspirada en la clásica obra de Antoine de Saint-Exupéry.
El 17 de julio llegará "Monstruos vs. aliens", la exitosa película animada en la que un grupo de héroes poco convencionales intenta detener una invasión extraterrestre.