Tres actores que siguen vivos en la cultura pop

Los inmigrantes que inventaron nuestros miedos: Boris Karloff, Bela Lugosi y Peter Lorre

En los años 30 y 40, estos europeos radicados en Hollywood contribuyeron a moldear el lenguaje del terror moderno. Un ciclo del Malba, en Buenos Aires, recupera sus principales películas, hoy partes inescindibles de la cultura pop.