Animedia vuelve al cine América

El cine América es un emblema de la ciudad de Santa Fe. Sus propuestas escapan a las carteleras convencionales, ofreciendo obras que revalorizan un género en específico.
El ciclo de cine anime regresa con las mejores películas. Hasta el 19 de marzo se llevará a cabo Animedia 2026. Las funciones serán todos los jueves a las 22.30 en la sala de 25 de Mayo y Suipacha.
En esta oportunidad, la gran pantalla recibe a la cultura occidental con una programación especial: Animedia 2026.
Películas como "The End of Evangelion", "Ponyo", "Memories", "Summer Wars" y "Your Name" estarán en cartelera hasta el 19 de marzo.
En lo que resta del mes de febrero, el jueves 19 se proyectará Ponyo, dirigida por Hayao Miyazaki.
Para marzo, el ciclo continuará con tres películas: el jueves 5 de marzo se presentará un clásico del género: "Memories". El 12 de marzo, "Summer Wars" y el 19 de marzo cierra una de las más aclamadas por el público: "Your Name". Una película ideal para quienes quieran adentrarse al anime sin fallar en el intento.
Las entradas generales tienen un valor de 3500 pesos y para los socios la entrada es gratuita. Para más información sobre el evento, consultar las cuentas de Instagram: @animedia.ciclodecineanime y @cineclub_sf.cine_america.
El Anime es un estilo de producción cinematográfica de origen japonés caracterizada por dibujos animados. Las narrativas van desde la acción y la aventura hasta el romance, la comedia, la ciencia ficción, el drama, el terror, entre otros.
A diferencia de otras formas de animación, este se caracteriza por visuales específicos: grandes ojos expresivos, personajes con estilos de pelo peculiares, vestimentas excéntricas y una representación detallada de los gestos y expresiones faciales.
A priori, esta temática suele asociarse con un público infantil o adolescente. Sin embargo, lejos de limitarse a esa franja etaria, el género ha construido una audiencia transversal que abarca distintas generaciones.
Hay categorías específicas para las películas, que facilitan la búsqueda de los distintos tópicos: el shōnen para muchachos jóvenes; "Your Name" y "Summer Wars" suelen clasificarse aquí, ya que tienen protagonistas adolescentes y temas de crecimiento personal.
El shōjo para chicas adolescentes, el seinen para hombres adultos y el josei para mujeres adultas. Estas etiquetas son simplemente comerciales más que limitaciones en el contenido.
La historia del anime comienza en el siglo XX, con el surgimiento de la industria cinematográfica en Japón.
Este tipo de animación es el resultado de la combinación de la tradición artística japonesa y las técnicas cinematográficas occidentales.
A fines del siglo XIX, el país experimentó una apertura a la influencia cultural extranjera, lo que llevó a la adopción de la animación como una forma de expresión artística influyendo en la vestimenta, la música, la moda y los videojuegos.
Durante la década de 1910, los primeros cortometrajes de animación se produjeron en su lugar de origen, pero fue en la década de 1960 cuando adquirió popularidad y comenzó a establecerse como un género reconocido en todo el mundo.
Estados Unidos, Alemania y China son algunos de los países que también se establecieron como grandes creadores del género. "El Avatar: La leyenda de Aang" y "The Boondocks" son dos claros ejemplos de la televisión estadounidense.
Algunas de las productoras más famosas en este género son Studio Ghibli y Kyoto Animation. En cuanto a directores, Hayao Miyazaki y Mamoru Oshii son los más respetados por sus creaciones como "El Viaje de Chihiro" y "Ghost in the Shell".