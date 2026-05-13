Netflix dejará de funcionar desde el 15 de mayo de 2026 en distintos modelos de Smart TV y celulares antiguos que ya no cuentan con soporte técnico suficiente para ejecutar la aplicación.
Netflix dejará de funcionar en varios Smart TV y celulares desde este viernes 15 de mayo
La plataforma dejará de ser compatible con televisores y teléfonos antiguos que ya no pueden recibir actualizaciones ni soportar nuevas funciones del servicio.
La medida afectará principalmente a dispositivos fabricados antes de 2014 o 2015 y a teléfonos que no pueden actualizarse a versiones recientes de iOS y Android.
Qué televisores perderán compatibilidad
Entre los equipos alcanzados aparecen modelos de marcas como Samsung, Sony, LG, Panasonic y Apple TV.
En el caso de Apple TV, perderán acceso las versiones de primera, segunda y tercera generación. LG tendrá problemas en modelos Infinia y Nano LED, mientras que Sony incluye televisores Bravia de distintas líneas.
Samsung también dejará sin soporte a televisores de la serie EOS, según detalló el informe publicado sobre la actualización de compatibilidad.
Cómo saber si un Smart TV seguirá funcionando
Netflix explicó que los usuarios pueden verificar la compatibilidad revisando si la aplicación continúa disponible dentro del menú principal del televisor o en las tiendas oficiales de aplicaciones.
En dispositivos LG se puede consultar desde LG Content Store, mientras que Samsung utiliza Smart Hub y otros modelos recurren a Google Play o sistemas similares.
La mayoría de los televisores fabricados desde 2016 en adelante mantendrán la compatibilidad con la plataforma de streaming.
Los celulares que también quedarán afuera
La incompatibilidad no afectará solamente a televisores. Netflix también dejará de funcionar en celulares que no puedan actualizarse a iOS 18 o Android 9.0.
Entre los iPhone afectados aparecen los modelos X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus y el iPhone SE de primera generación.
En Android, la lista incluye dispositivos como Samsung Galaxy S7 y S8, Huawei P10, Mate 9, LG G5, LG G6 y Sony Xperia XZ1, entre otros equipos lanzados antes de 2018.
Por qué Netflix deja de dar soporte
La compañía explicó que la decisión responde a cuestiones técnicas vinculadas al desarrollo de nuevas funciones, seguridad y mejoras de rendimiento.
Los dispositivos más antiguos presentan limitaciones de hardware y sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones de los fabricantes.
Netflix también busca priorizar herramientas más modernas, como reproducción avanzada, perfiles múltiples, videojuegos integrados y el nuevo formato de clips verticales incorporado recientemente a la plataforma.