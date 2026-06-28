Un ícono argentino

Tita Merello, la "diva plebeya" que nunca dejó de pertenecer al barrio

Una exposición en el Palacio Libertad recorre la vida y la obra de la actriz a través de fotos, películas, documentos y registros sonoros. Tita hizo de sus orígenes populares una identidad artística. El repaso por algunas marcas que dejó en El Litoral.